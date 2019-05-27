«РВК-Воронеж» стал участником областного фестиваля «Добрый край Воронежский»

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Воронежской области и объединяет активных жителей региона, волонтёрские группы и проекты. В этом году к фестивалю присоединилась молодые специалисты «РВК-Воронеж».

«У меня очень много друзей, и руководителей различных организаций, и просто общественных активистов, в том числе, собравшихся здесь. Я пришёл сюда поддержать их дела. Ведь это мероприятие говорит нам об одном: у нас очень много неравнодушных людей, которые готовы делать добро, готовы быть бескорыстными. И именно это нас объединяет», - сказал в своем приветственном слове депутат Государственной Думы Андрей Марков.

Совет молодых специалистов (СМС) водоканала собрал под свои знамена 70 самых ответственных и деятельных сотрудников предприятия. Только за эти полгода они реализовали целый ряд волонтерских инициатив: участвовали в субботниках, наводили порядок на территории водохранилища, посещали пациентов детского отделения областного психоневрологического диспансера, а также воронежского областного дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов.

.

«Ответственность нашего предприятия выходит за пределы ресурсоснабжения. Мы работаем в этом городе и поэтому, в некотором смысле, ответственны за жизнь в нём. Мы будем делать жизнь в нашем городе лучше, как с точки зрения создания комфортной среды, так и с позиции пользы, которую можем принести. На мой взгляд, в этом и есть социальная ответственность бизнеса, в добрых делах, которые меняют этот мир и делают нас лучше», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

«Однажды побывав в доме престарелых, я уже не смогу равнодушно смотреть на бабушек и дедушек на улице. После одного из посещений дома-интерната милосердия я заметила в магазине возле кассы одинокую бабушку и оплатила её покупку. С тех пор у меня это вошло в традицию», - поделилась инженер, представитель СМС «РВК-Воронеж» Инна Симакова.

В ближайших планах СМС - помощь приюту для бездомных животных. Так молодежь водоканала решила откликнуться на опубликованный в социальной сети призыв о нехватке рабочих рук и людей, которые гуляли бы с его обитателями.