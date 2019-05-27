2019-05-27T09:38:46+03:00
Общество

Сенатор Сергей Лукин: «Поправки в Жилищный кодекс РФ помогут жильцам и бизнесу найти компромиссное решение»

Представитель в Совете Федерации от законодательной власти Воронежской области Сергей Лукин принял участие в 458-м заседании верхней палаты Парламента
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В числе одобренных сенаторами законопроектов, имеющих особую социальную значимость – внесение изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка перевода жилого помещения в многоквартирном доме в нежилое.

Документом вводится процедура согласования перевода жилого помещения в нежилое собственниками, проживающими в многоквартирном доме, а также устанавливается механизм получения согласия на это.

«К сожалению, из-за коммерческой недвижимости в жилом доме довольно часто страдают соседи не только на первых, но и на более высоких этажах, – пояснил сенатор Сергей Лукин. – Наряду с магазинами шаговой доступности, выполняющими крайне важную социальную функцию, в помещениях, которые когда-то были квартирами, появляются и всевозможные увеселительные заведения. Законопроект, подготовленный во исполнение поручений Президента Владимира Путина, позволит учесть интересы всех граждан, проживающих как в доме в целом, так и в смежных с коммерческой недвижимостью квартирах. Кроме того, принятые поправки помогут жильцам и предпринимателям снизить количество конфликтных ситуаций и найти компромиссное решение».

Согласно нововведениям, разрешение на изменении целевого назначения жилого помещения собственник получает в двух формах. Во-первых, это письменные согласия всех жильцов смежных помещений. Во-вторых – протокол общего собрания, содержащий решение о согласии на перевод.

Следует отметить, что закон дифференцирует данные требования в зависимости от количества подъездов в МКД, что на практике позволит максимально учесть мнение граждан, чьи квартиры находятся непосредственно в том подъезде, в котором расположено переводимое помещение.

Так для принятия решения о выводе «квадратных метров» из жилого фонда требуется кворум — участие в собрании собственников, обладающих более чем пятьюдесятью процентами голосов. На нём должны присутствовать более двух третей жильцов подъезда, где расположено помещение, которое предлагается перевести в нежилое, и не меньше половины граждан, проживающих в квартирах, примыкающих к этому помещению.

В случае же когда многоквартирный дом состоит из одного подъезда, требуется участие собственников, обладающих более чем двумя третями голосов от общего числа жителей МКД, и не менее половины собственников жилья, примыкающих к переводимому помещению.

По мнению Сергея Лукина, ключевая новация документа заключается именно в требовании получить согласие собственников примыкающих жилых помещения: «Разрешение на перевод оформляется соответствующим собственником в письменной форме, позволяющей определить его волеизъявление, с указанием персональных данных, а также документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение».

Полученные согласия вместе с другими документами подлежат представлению в орган местного самоуправления, осуществляющий перевод помещений.

Кроме того, законопроект наделяет органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор, полномочием по проверке соблюдения обязательных требований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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