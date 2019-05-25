В Воронеже определили победителей премии Вильгельма Столля 2019

24 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев наградил победителей пятой предпринимательской премии имени Вильгельма Столля. Церемонией вручения премии завершился двухдневный предпринимательский форум.

Системные вопросы

- Мы задумывали наш форум как торжественное мероприятие, на котором должны были поздравлять вас с предстоящим праздником. Но вот уже пятый юбилейный форум мы думаем, что недостаточно просто торжественного приглашения, конечно же нужен открытый диалог. Безусловно, у нас есть успехи в Воронежской области в развитии предпринимательства и малого предпринимательства. Но, безусловно, у нас есть и проблемы. И мне хотелось бы, чтобы сегодня мы системные проблемы, которые перед нами стоят, озвучили, а еще лучше – обсудили,- начал диалог с предпринимателями губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Традиционное пленарное заседание «Бизнес и власть» прошло в расширенном формате

В 2019 году традиционное пленарное заседание «Бизнес и власть» прошло в расширенном формате. На сцене вместе с губернатором находились глава агрохолдинга «ЭкоНива-АПК» Штефан Дюрр, председатель совета директоров строительной компании «Инстеп» Анатолий Шмыгалев, председатель совета директоров завода «Воронежсельмаш» Егор Коблик и владелец аптечной сети «Фармия» Роман Кубанев. Модератором пленарного заседания выступила руководитель оргкомитета форума и премии Столля Наталия Хван.

Часть вопросов предприниматели отправили заранее – через онлайн-форму, остальные вопросы задавали непосредственно из зала. Всего в рамках диалога прозвучало более 20 вопросов - губернатор развернуто ответил на каждый. Предприниматели спрашивали о поддержке бизнеса, имидже региона, об экологии и нехватке кадров, о налаживании диалога между малым бизнесом и властью, о конкуренции малого бизнеса с крупными предприятиями и о многом другом.

На все вопросы участники форума отвечали открыто и развернуто

Главная номинация!

Но, конечно же, главное событие второго дня форума - торжественная церемония вручения премии Столля 2019. Оргкомитет получил 216 заявок на участие в премии имени Вильгельма Столля. Первичный отбор (проверку на соответствие критериям выбранной номинации и общим требованиям к участникам премии) прошли 130 заявок. В шорт-лист вошли 18 участников в четырех номинациях.

Все участники шорт-листа прошли двухэтапный отбор. Первый – это цифры, которые позволяют дать объективную оценку бизнеса. Второй этап – очная защита перед жюри, в рамках которой раскрывается личность лидера компании.

Награду в основной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» губернатор Александр Гусев вручил Сергею Кустовинову, ООО «Техника Сервис Агро» (Семилукский район). Компания является крупнейшим в России производителем пропашных сеялок и постоянным участником международных сельскохозяйственных выставок.

Победитель - Сергей Кустовинов

- Знаете, мы все разные. У нас у всех проблемы – зарплаты, жены, дети, учеба, кредиты. Как у всех. Но есть одна вещь, которая нас всех объединяет на 100%. Мы все работаем в том числе, а может быть, я надеюсь, и в первую очередь для того, чтобы наши дети, а еще лучше наши внуки когда-то сказали, показывая на машины или на заводы: «Смотри! Это сделал мой отец или дед!», - подчеркнул своей победной речи Сергей Васильевич.

Победители в дополнительных номинациях

В номинации «Бизнес, проверенный временем» победил Игорь Бойченко, ЗАО НПП «Релэкс» (Воронеж). Компания 30 лет на IT-рынке. В компании более 500 патентов на изобретения и создана собственная научная IT-школа.

Игорь Бойченко

В номинации «Лучший бизнес-старт» - Алексей Чирко, ИП Чирко А.В. (Воронеж). Идея проекта заключается в том, чтобы сделать ремонт простым и быстрым. Сейчас в проекте задействовано 30 профессионалов.

Алексей Чирко

Номинация «Успешный молодежный бизнес» - победитель Игорь Копылов, ООО «Агромиг» (Воронеж). Компания производит и продвигает на отечественном рынке инновационный для России продукт – зерносушилку, основанную на двухпоточной системе транспортера.

Игорь Копылов

Напомним, Форум Столля прошел уже в пятый раз. Ежегодно это масштабное событие объединяет предпринимателей из Воронежской области и других регионов. Это площадка для обучения, развития и вдохновения!

Предпринимательский форум и премия имени Столля учреждены в 2015 году Гражданским собранием «ЛИДЕР» по инициативе губернатора Воронежской области. Организаторы мероприятия в 2019 году: ВРОО «ГС «ЛИДЕР», Правительство Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области». Генеральный партнер форума Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк. Стратегические партнеры Банк ВТБ (ПАО) и Банк «Открытие».