2019-05-24T15:14:24+03:00
Общество

В Воронеже прошел XII промышленный форум

Его провели 21 - 22 мая в индустриальном парке «Масловский».
Татьяна МИСТЮКОВА
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В мероприятиях приняли участие глава региона Александр Гусев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, представители бизнеса и Торгово-промышленной палаты России.

За эти два дня форум, по оценкам организаторов, посетили несколько тысяч гостей из Белоруссии, Липецкой, Тульской и Смоленской областей. Они приняли участие в семинарах, представили коллегам свои новые и уже существующие проекты, обсудили важные для промышленности и не только темы. Например, утилизацию мусора, переработку продукции сельского хозяйства, преференции ОЭЗ и проч.

Губернатор Александр Гусев посетил форум, а также III Межрегиональный форум-выставку «Логистика Черноземья-2019» 22 мая. Экспонаты выставки расположились на той же площадке, что и сам форум. Первым делом глава региона зашел внутрь четырехколесных «экспонатов» группы «ГАЗ» - современных автобусов, аналогов устаревающего «ПАЗика», затем посмотрел стенды РЖД, «Ангстрема», «Лискимонтажконструкций» и проч., пообщался с руководством этих компаний.

НАША СПРАВКА

Воронежский промышленный форум - это крупнейший и уникальный в своем роде отраслевой проект в Центральном Черноземье. За 12 лет его посетили почти 40 тыс. человек.

Традиционно в Воронежском промышленном форуме участвуют компании, инвесторы и предприниматели, играющие ведущую роль в развитии экономики региона. Основная тема - обсуждение с участием инвесторов условий и мер поддержки, созданных в Воронежской области и соседних регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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