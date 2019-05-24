Миллионы из картона

В минувшую среду, 22 мая, губернатор Александр Гусев принял участие в открытии завода по производству гофрокартона, бумажной и картонной тары «Европак», расположенного в масловской промзоне.

В запуске предприятия приняли участие губернатор Александр Гусев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и председатель совета директоров «Архангельский ЦБК» (головная структура завода) Хайнц Циннер.

«ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ – СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК»

За секунду одна автоматизированная линия на «Европаке» выпускает шесть коробок из картона. В год завод планирует отштамповать 10 миллионов квадратных метров плотной гофрированной бумаги из переработанного сырья для производителей продуктов питания.

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Сам завод довольно компактный, каждую линию обслуживают несколько человек. В их обязанности входит в основном контроль за работой оборудования. Оно здесь полностью автоматизированное: сначала из вторсырья агрегат штампует гофрокартон, затем роботы складывают руками-щупальцами заготовки под коробки сначала в небольшие стопки, а затем объединяют в объемные паллеты. Эти паллеты на следующем узле машина плотно оборачивает пленкой. Процесс чем-то похож на упаковку чемоданов в аэропорте.

К слову, несмотря на помощь роботов, средняя зарплата на заводе - 50 тысяч рублей.

- Выработка на одного человека на предприятии будет составлять 18 миллионов рублей в год. Безусловно, это хороший пример того, каким должно быть современное производство. Привлекая инвесторов, мы, конечно, нацеливаемся на то, чтобы предприятия всегда строились с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест. Эту задачу ставит нам президент. И в майском указе это отражено, и просто логика жизни диктует, что современное предприятие должно быть малочисленным по персоналу, но высокопроизводительным. Поэтому нам их нужно много, с тем, чтобы занятость в Воронежской области была полной, - отметил глава региона Александр Гусев.

РЕГИОН ПРИВЛЕКАЕТ ИНВЕСТОРОВ

В свою очередь, замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных (с 2012-го по 2016-й он занимал должность заместителя председателя правительства Воронежской области) рассказал, что усилия по привлечению инвесторов в регион приносят свои плоды:

- Работа по созданию индустриального парка «Масловский» велась с 2006 года. За это время в него пришли 17 резидентов и около 20 миллиардов рублей инвестиций, причем их объем растет с каждым годом. Воронежская область обладает тремя ключевыми факторами: профессиональной командой, которая здесь работает и которой инвестор доверяет. Второе - наличие индустриальных парков, технопарков. Очень важно, что появилась Особая экономическая зона. И третье - здесь очень хороший кадровый потенциал. Инвестиционная привлекательность региона очень высокая, и важно ее реализовать, чем правительство области очень успешно занимается.

Чуть позже Александр Гусев и Алексей Беспрозванных в рамках личной встречи обсудили развитие промышленного сектора региона. Речь шла о том, что у нас созданы привлекательные условия для старта новых проектов, и по инвестиционной активности наша область по-прежнему остается в числе лидеров. По масштабам инвестиций регион входит в число первых 15 субъектов РФ и занимает третье место в ЦФО. Ключевое направление в этой сфере - привлечение резидентов в Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Центр».