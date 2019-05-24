2019-05-24T14:45:59+03:00
Общество

В Воронежской области готовы радушно встретить инвесторов из Японии

Александр Гусев представил Японскому бизнес-клубу возможности региона
Татьяна МИСТЮКОВА
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Встреча воронежской делегации и иностранных бизнесменов произошла вчера, 23 мая, в Посольстве Японии в Москве.

В Японский бизнес-клуб входят компании, имеющие постоянное представительство или российское юридическое лицо, а также иностранные компании, поддерживающие цели бизнес-клуба.

В ходе презентации Воронежской области участникам клуба показали фильм о нашем регионе на английском языке фильм – о ее промышленном, культурном, туристическом потенциале. Заместитель председателя правительства региона Артем Верховцев рассказал, что Воронежская область с 2011 года сохраняет тенденцию опережающего промышленного роста в сравнении с общероссийской динамикой. У нас работает компания по производству оптоволокна «ОФС РУСС ВОКК», акционером которого является крупная японская компания. Также с японскими промышленниками сотрудничают Воронежский завод полупроводниковых приборов «Сборка», Воронежский конденсаторный завод, Завод по выпуску тяжелых механических прессов. Не прочь завязать деловые контакты «Тяжмехпресс», «Турбонасос», «Космос-Нефть-Газ», Центр аддитивных технологий, ВАСО и др.

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Кроме того, Артем Верховцев рассказал японским бизнесменам, что резиденты особой экономической зоны «Центр» получат широкий спектр налоговых преференций на всех уровнях. Воронежская область предоставляет льготы по региональной доле налога на прибыль, налогу на имущество сроком до 10 лет, а на муниципальном уровне устанавливается нулевая ставка по земельному налогу сроком на пять лет. Основной особенностью ОЭЗ является гарантия освобождения от уплаты НДС, таможенных пошлин и платежей.

Губернатор Александр Гусев напомнил, что Воронеж уже имеет опыт сотрудничества с японской стороной – речь идет об «умных» светофорах, «умном» доме и других направлениях общего проекта «Комфортная городская среда».

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– Мы очень надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться не только в сфере решения городских проблем, но и в сфере культуры, и в сфере экономики. Мой коллега представил информацию о Воронежской области, ее возможностях в части развития инвестиционных процессов на территории области. Но это общая информация. Поверьте, мы готовы гораздо более радушно встретить любого инвестора, любого партнера из Страны восходящего солнца. На мой взгляд, у нас достаточно хорошие перспективы для сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства. И я от лица правительства Воронежской области хочу вас заверить, что все заявленные обязательства, которые прозвучали в презентации, и те обязательства, которые возникнут в ходе наших контактов, безусловно, будут исполняться. Еще раз большое вам спасибо. Ждем вас в Воронежской области, – обратился губернатор к японским бизнесменам.

Затем участники заседания смогли задать вопросы воронежской делегации. Больше всего их интересовали наши успехи в животноводстве. Александр Гусев отметил, что в Воронежской области активно развивается как мясное, так и молочное животноводство – темпы роста составляют порядка 12–15% в год, и призвал японских коллег обязательно попробовать воронежскую говядину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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