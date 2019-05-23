В Нововоронеже прошел матч зонального этапа «Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 5+»

На базе спортивного комплекса встретились команды дошкольников из детских садов Нововоронежа и Десногорска. Ранее каждая команда стала победителем муниципального этапа в своем городе. Среди юных нововоронежских футболистов сильнейшей оказалась команда детского сада № 10. Она и защищала честь города.

В каждой детской сборной по шесть игроков. Пять – на поле, один – запасной. Играли команды два тайма по пять минут. В первом тайме гол забила команда из Десногорска, но нововоронежцы сумели сравнять счет. Исход матча определился во втором периоде. В итоге со счетом 2:1 победу завоевала сборная Десногорска и вышла в финал Чемпионата.

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«Мы очень рады второй год подряд принимать в нашем городе участников зонального этапа «Чемпионата «Школы Росатома» по футболу 5+». Сам Чемпионат доказывает, что спорту все возрасты покорны. И очень радостно, что госкорпорпация «Росатом» собирает в Единую команду не только своих сотрудников, но и их семьи», – отметил глава администрации городского округа город Нововоронеж Владимир Лещенко.

Перед началом основного поединка состоялась товарищеская встреча команды родителей из Нововоронежа и Десногорска против сборной представителей органов городской власти. Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС