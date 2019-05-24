Вадим Кстенин: «Думая о будущем Воронежа, мы реализуем в городе масштабную инвестиционную программу строительства социальных объектов»

Он приехал в общеобразовательную школу №46, чтобы поздравить выпускников с окончанием учебного года. В этот день в школах города прошли торжественные линейки – для более 5 тысяч одиннадцатиклассников и более 8 тысяч девятиклассников этот школьный день стал последним.

Помимо педагогов, самих выпускников и первоклассников на праздник пришли и многочисленные родственники. Их поприветствовал глава Воронежа Вадим Кстенин. Он отметил, что Последний звонок – радостный и немного грустный день для всех. Для продолжающих учебу – начало долгожданных каникул. Для выпускников – вступление во взрослую жизнь. Для учреждения – завершение еще одной важной страницы в ее летописи.

– Сегодня я пришел в вашу школу неслучайно, на мой взгляд, это уникальное образовательное учреждение. Одна из старейших в Воронеже, она может гордиться своим достоянием – замечательным музеем, известным и на федеральном уровне, активной патриотической работой, прекраснейшими педагогами и, конечно же, умными и талантливыми учениками, – отметил Вадим Кстенин.

Он вручил денежный сертификат на приобретение оборудования для организации учебного процесса директору учреждения Татьяне Артемовой, которая поблагодарила мэра и пообещала и в дальнейшем высоко держать планку, взятую за долгую историю школы.

– Все достижения становятся возможными, потому что мы живем в атмосфере дружбы, взаимопонимания и единства учителей, учеников и родителей. И я благодарю всех за это! Выпускникам желаю успешно сдать экзамены, а школьникам – хорошо отдохнуть и набраться сил, – напутствовала ребят Татьяна Витальевна.

Такие же слова в этот день звучали и от первых учителей, и от классных руководителей и, конечно же, от самых маленьких участников линейки – первоклассников. Они пожелали старшим товарищам никогда не забывать родную школу.

Долгожданный и немного грустный праздник завершился по традиции вальсом выпускников и последним звонком. А из рук юношей и девушек в небо устремились разноцветные шары.

Сразу после завершения торжественной линейки глава Воронежа Вадим Кстенин осмотрел пристройку к школе №46. По информации руководителя предприятия «ИП К.И.Т.», которое по заказу администрации возводит четырехэтажное здание на 408 мест с теплым переходом, Ивана Куликова, темпы ее строительства выдерживаются и к концу августа объект будет сдан.

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– В настоящее время практически полностью выполнены работы по устройству покрытия кровли, монтажу инженерных систем отопления, электроснабжения, водопровода и канализации. Сейчас строители ведут отделочные работы – стяжку и окраску стен. По своей инициативе мы полностью заменили предусмотренные проектом деревянные окна на пластиковые, – рассказал Иван Куликов.

Глава Воронежа Вадим Кстенин осмотрел помещения учебных классов, спортивный и актовый залы. Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая рассказала, что в пристраиваемой части будут располагаться 17 классов среднего и старшего звена и лаборатории.

– Это разгрузит основное здание школы, в котором сейчас обучаются более 840 детей, хотя по проекту оно рассчитано на 350 человек. Появление этого объекта позволит нам ликвидировать вторую смену в учреждении, – подчеркнула Надежда Петровна.

Вадим Кстенин также осмотрел и прилегающую территорию в части соблюдения комплексного подхода при производстве благоустроительных работ. Руководитель управления строительной политики Владимир Пешков доложил мэру, что помимо озеленения школьного двора, на спортивной площадке появятся новые тренажеры, будет организовано уличное освещение.

Далее глава Воронежа отправился в детский сад общеразвивающего вида №91, который возводится тем же застройщиком рядом со школой. Осмотрев дорогу, Вадим Кстенин дал поручение руководителю управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину решить вопрос с обустройством тротуаров к началу учебного года, которые должны соединять социальные объекты, но в настоящее время отсутствуют.

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– Также управа района совместно с управлением дорожного хозяйства должна просчитать стоимость комплексного ремонта магистральных улиц Подгорного для включения их в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы в следующем году можно было приступить к работам, – дал указание Вадим Юрьевич.

На самом объекте руководитель управления строительной политики Владимир Пешков рассказал, что двухэтажный детский сад возводится по индивидуальному проекту на 220 мест. В здании ведутся отделочные работы – полностью выполнена стяжка пола, смонтированы инженерные системы, завершается устройство вентилируемого фасада.

– На строительство объекта были выделены более 165 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Сдача запланирована к 1 сентября этого года. Однако по заверению представителей фирмы-подрядчика объекта будет готов к 20 числам августа, – проинформировал Владимир Алексеевич.

По словам руководителя управления образования и молодежной политики Любови Кулаковой, которая также принимала участие в инспекционном осмотре, сейчас идет формирование закупок на приобретение мебели, оргтехники, посуды, игрушек и мягкого инвентаря.

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– Продолжается комплектование учреждения педагогическими кадрами, принимаются воспитанники. Очередность детей до 7 лет в этом микрорайоне 938 человек, поэтому садик является очень востребованным, – отметила Любовь Кулакова.

Глава Воронежа Вадим Кстенин оценил готовность групповых помещений, музыкального и спортивного залов, а также прилегающей территории.

– Подгорное сегодня динамично развивается, строится современное комфортное жилье, поэтому много людей хотят жить здесь, особенно молодежи. Развитие территорий должно осуществляться комплексно –люди, которые будут переезжать сюда или уже проживают, не должны испытывать неудобств, оставаясь без социальных объектов. В связи с тем, что в микрорайоне только одна образовательная школа, было принято решение о строительстве качественной современной и функциональной пристройки, а также дошкольного учреждения, в котором обязательно будут и ясельные группы для совсем маленьких воронежцев, – отметил Вадим Кстенин.

Кроме того, мэр города добавил, что в перспективе микрорайон продолжит расширяться, и администрация города будет рассматривать вопрос о строительстве здесь дополнительных социальных объектов.

– Думая о будущем Воронежа, мы реализуем в городе масштабную инвестиционную программу: к 1 сентября будут введены в эксплуатацию четыре новых общеобразовательных учреждения, еще одна пристройка к школе возводится в микрорайоне Тенистый – это позволит значительно увеличить количество обучающихся в них детей. Строится шесть детских садов и ещё три дошкольных учреждения будут выкуплены муниципалитетом у строителей, появятся и новые спортивные объекты, – напомнил Вадим Кстенин.