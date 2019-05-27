Завуч школы, где старшеклассники жестоко избили 13-летнего мальчика, об его состоянии: «Мама сказала, что он стал слышать»

Стали известны подробности шокирующей драки в одном из сел Новоусманского района. Напомним, 21 мая трое старшеклассников, выйдя за пределы школы, напали на 13-летнего подростка и стали бить его руками и ногами. Мимо проезжал водитель и вступился за лежавшего на земля парня. Все участники драки разбежались. Мальчика отвезли в больницу. По предварительной информации, у него было сломано ухо.

Завуч по воспитательной работе школы Светлана Шокарева рассказала свою версию этого ЧП (кстати, сотрудники Следственного комитета сейчас разбирают жалобы мамы школьника, что именно Светлана Федоровна пыталась замолчать ЧП - Ред.):

- В 15.30 21 мая ко мне подошел 13-летний семиклассник и сказал: «Меня побили». Я стала разбираться: кто, как, почему. На нем не было никаких видимых следов побоев, только царапины на шее. Я спросила его: «Как ты себя чувствуешь?». Он ответил: «Нормально. Только маме ничего не говорите». Сказала, что завтра будем разбираться. А сама обзвонила классных руководителей, чтобы они вызвали родителей учеников, которые участвовали в драке. Не до всех смогли дозвониться, в том числе и маме пострадавшего ребенка – люди на работе. В конце концов определили, что в 20.00 должны собраться все. Но потом позвонила мама мальчика и сказала, что сыну стало плохо, они вызвали скорую и полицию. И в восемь вечера она была в больнице, так что на общем собрании присутствовать не могла.

При «разборе полетов» выяснили, что напали на мальчика трое двоюродных братьев. С ним поссорился восьмиклассник, он вызвал на подмогу родственников-девятиклассников. Однако бил мальчика только он и один из двоюродных братьев, другой разнимал. Впрочем, те, кто нападал, утверждают, что били только руками. Но все равно – лежачего и трое на одного! Родители сказали, что не будут выпускать на улицу за такое.

Избитый мальчик – веселый, разговорчивый, иногда ляпнет лишнее, но не со зла, хотя кто-нибудь может обидеться. Инициатор «разборок» – парень ершистый, прошлой осенью уже попадался на драке. Кстати, со старшим братом мальчика, которого сейчас избили – он с ним учится в одном классе, тогда кто-то кого-то не пропустил вперед, и началось. Не исключено, что и этот конфликт привел к взаимной неприязни.

У тех учеников, которые били мальчика, нормальные семьи. У девятиклассников полные – то есть, и мама, и отец есть. Только у инициатора драки папа и мачеха. А вот у избитого мальчика одна только мама, отец сидит в тюрьме, старший брат только недавно из нее вышел. Об принадлежности учеников к АУЕ («Арестанский устав един» - позывной криминальных сообществ подростков, которым взрослые дяди прививают лагерные порядки – Ред.) мне ничего не известно. Полагаю, что слух этот распустила мама избитого мальчика. Она – женщина активная и скандальная, нигде не работает, поэтому имеет для этого много свободного времени. Кстати она сказала классному руководителю, что у сына не поломано ухо, оно только отекло. Были проблемы со слухом, но сейчас он уже стал все слышать.