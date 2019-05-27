2019-05-27T15:30:53+03:00
Общество

Десять тысяч шагов к здоровью

На базе санатория имени Дзержинского прошёл круглый стол «Здоровый муниципалитет»
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Организатор - общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» совместно с региональным отделением и Воронежским облсовпрофом. Поскольку вопросам здравоохранения много уделяют внимания и в городском парламенте, в работе дискуссионной площадки принял участие заместитель председателя Воронежской городской Думы Алексей Пинигин. По словам депутата, сегодня перед страной стоит амбициозная задача – увеличить среднюю продолжительность жизни к 2030 году до 81 года. Решить такую задачу без реализации межотраслевых программ по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни не возможно. Базовым проводником этих программ являются муниципальные образования. Именно на муниципалитеты в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение» возлагается задача по созданию и реализации программ по формированию здорового образа жизни на местном уровне. Координатором проекта выступил заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Воронежской областной Думы Алексей Чернов.

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-Мы можем бесконечно долго говорить на тему оздоровления нации, - говорит заместитель председателя Воронежской городской Думы Алексей Пинигин. – Но, на сегодняшний день, профилактика и продвижение здорового образа жизни оно должно быть подкреплено не только информационным полем, оно должно быть подкреплено в первую очередь инфраструктурой. И развитие этой инфраструктуры оно должно отражаться и в бюджете всех уровней, и в программах.

По мнению парламентария, сегодня в столице Черноземья много внимания уделяется строительству социальных объектов. В городских дворах также стали появляться спортивные площадки открытого типа. Здесь жители многоэтажек совершенно бесплатно могут заниматься своим здоровьем и привлекать к этому своих детей..

ИСТОЧНИК KP.RU

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