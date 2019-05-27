Владимир Ситнов: «Сбербанк выступает проводником интересов клиентов»

23 мая состоялась пресс-конференция старшего вице-президента ПАО Сбербанк, куратора четырех департаментов в направлении «сегменты клиентов» нового объединенного блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Владимира Ситнова. Владимир Вячеславович рассказал о тех изменениях, что уже произошли, об итогах работы и о задачах на ближайшую перспективу. В частности внимание было уделено отраслям энергетики, жилой недвижимости, нефтегазовой промышленности и, что особенно важно для нашего региона, сельского хозяйства.

Быстрая поддержка

На 1 мая 2019 года Сбербанк выдал предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) кредиты на 118 млрд рублей. Это на 132% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них 40 млрд рублей субсидируемых кредитов, 89 млрд - краткосрочных кредитов и 29 млрд - инвестиционных кредитов.

Каждый аграрий знает, насколько важна поддержка во время сезонных работ. Большая часть уже упомянутых краткосрочных кредитов (53 млрд) как раз направлена на то, чтобы поддержать фермеров в этот трудный момент и дать им время получить плоды своего труда.

Отметим, что остаток ссудной задолженности на 1 мая составляет 1,1 трлн рублей (+12% к показателю 2018 года).

-Сфера АПК стала очень важной частью нашего бизнеса. Мы финансируем многие проекты данной отрасли: не только крупнейшие предприятия, но и малые хозяйственные формы. Видим в них большой экспортный потенциал. Своей важнейшей задачей мы считаем развитие стратегического партнерства банка, бизнеса и государства, - сразу же подчеркнул Владимир Ситнов.

Кстати в марте 2019-го запущен пилотный проект «Агрострахование сезонно-полевых работ с господдержкой». Банк оптимизирует подходы к кредитованию сезонно-полевых работ, чтобы средства государственной поддержки быстрее доходили до аграриев.

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Инициативы в интересах аграриев

Сбербанк в рамках взаимодействия с Министерством сельского хозяйства России реализовал ряд законодательных инициатив: отменен территориальный признак в выращивании зерна для мукомолов, разрешено субсидирование строительства и модернизации мощностей по переработке рыбы, изданы Правила субсидирования в рамках экспорта.

- Мы выступаем проводником в интересах наших клиентов. Пальцев рук не хватит, чтобы пересчитать те поправки в законодательство, связанное с АПК, в которых мы принимали участие. Был реализован ряд законодательных инициатив по изменению порядка субсидирования, которые помогли нашим клиентам уверенно работать на этом рынке. Благодаря этим поправкам миллиарды субсидий дошли до производителей, - поделился спикер.

Ряд инициатив сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве сельского хозяйства. Среди них - субсидирование установок замкнутого водоснабжения. Это важная мера для поддержки тех, кто занимается выращиванием аквакультуры.

Важно предоставить возможность получать субсидии в размере 100% кредитных средств при рефинансировании кредитов других банков. Есть предложения - включить лизинговые компании в программу субсидирования кредитов, а также субсидировать строительство теплиц до 2020 года включительно.

В планах также расширение целевого использования льготного кредитования, строительство элеваторов, формирование порядка взаимодействия и целей субсидирования экспорта.

В рамках автоматизации госпрограммы льготного кредитования, в которой лидирует Сбербанк, начат переход на электронное взаимодействие с Минсельхозом (создана СМЭВ — система межведомственного электронного взаимодействия). В таком формате работа стартует уже в мае.

Банк организует процесс оптимизации взаимодействия между региональными представительствами Минсельхоз РФ и филиалами банка в целях оперативного управления освоением субсидий и удовлетворения большего числа аграриев.

- Постоянно возникает вопрос: в какой из отраслей мы видим наибольшей потенциал. Отраслевая экспертиза позволила нам понять, с чем сталкиваются производители из той или иной сферы, - рассказал старший вице-президент ПАО Сбербанк Владимир Ситнов. - Мы продолжаем делать мероприятия для обсуждения проблематики с отраслевыми экспертами и представителями профильных министерств. Уже сейчас можно отметить, что вместе с командой Минсельхоза мы смогли оптимизировать процесс поддержки сельхозпроизводителей и сделать его достаточно технологичным - перевести в «цифру». Это важная работа, которая направлена на развитие отрасли, перед которой стоят крайне амбициозные задачи.

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