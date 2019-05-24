Уважаемый Александр Николаевич!

Именно Вы стояли у истоков формирования местного самоуправления в Воронеже, создавали представительную власть, стали первым председателем Муниципального совета города, правопреемником которого стала Воронежская городская Дума.

Нельзя не отдать должное Вашей энергии и неравнодушному отношению к решению стоящих перед городом проблем, которых требовало непростое время конца 90-х.

Благодаря Вашим усилиям, упорству, организаторскому таланту в нашем городе были построены знаковые социальные объекты, проведена масштабная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, Чернавского моста, других транспортных магистралей, Адмиралтейской площади. Положено начало плодотворному взаимодействию города с подводниками АПЛ «Воронеж», шефской помощи Воронежа Северному флоту ВМФ России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и выдержки во всём, оптимизма и успехов!

С уважением,

председатель Воронежской городской Думы

В.Ф. Ходырев