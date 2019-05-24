Уважаемый Александр Николаевич!
Именно Вы стояли у истоков формирования местного самоуправления в Воронеже, создавали представительную власть, стали первым председателем Муниципального совета города, правопреемником которого стала Воронежская городская Дума.
Нельзя не отдать должное Вашей энергии и неравнодушному отношению к решению стоящих перед городом проблем, которых требовало непростое время конца 90-х.
Благодаря Вашим усилиям, упорству, организаторскому таланту в нашем городе были построены знаковые социальные объекты, проведена масштабная работа по модернизации инженерной инфраструктуры, Чернавского моста, других транспортных магистралей, Адмиралтейской площади. Положено начало плодотворному взаимодействию города с подводниками АПЛ «Воронеж», шефской помощи Воронежа Северному флоту ВМФ России.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и выдержки во всём, оптимизма и успехов!
С уважением,
председатель Воронежской городской Думы
В.Ф. Ходырев
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