Выходные в Воронеже: добрый фестиваль, фольклорное дефиле, День славянской письменности

ФЕСТИВАЛЬ КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ

Осталось три последних дня фестиваля «Формат Вольховского». Воронежским зрителям в театре кукол показывают лучшие постановок для детей и взрослых ведущих профессиональных театров кукол не только России.

24 мая в 14.30 и 17.00 Московский театр кукол покажет постановку «Слон» (8+) – это по Куприну и про признание в любви к Санкт-Петербургу.

25 мая в 13.00 и 19.00 MalaStranaCompagnie (Франция) представит «Альцгеймер-Оперетту» (16+) - авторский проект актрисы театра Филиппа Жанти Марции Гамбарделлы – исполненное с любовью трагикомическое соло в две руки о проблемах с памятью, вызываемых болезнью Альцгеймера.

26 мая в 10.30 и 14.00 Мурманский областной театр кукол покажет превращения «Гадкого утенка» (6+) в прекрасного лебедя.

26 мая в 16.00 и 17.30 Омский театр «Арлекин» привезет спектакль «Время играть» (2+) - авторский моноспектакль актрисы Ирины Сергеевой по сказке современной английской писательницы Джулии Дональдсон и фрагментам из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти».

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

24 мая воронежцы отметят День славянской письменности. Традиционно в этот день в городе проходит большой хоровой концерт на открытой площадке, в котором принимают участие профессиональные коллективы, детские, студенческие, ветеранские и церковные хоры. В этом году в программе примут участие более 30 хоровых коллективов Воронежа. В числе участников этого года мужской хор Воронежской филармонии ART’o’dox, ансамбль «Воронежские девчата», солисты Алексей Попов, Владислав Бирюков, Елена Старкова, Алексей Тюхин, Игорь Горностаев. Аккомпанировать певцам и хоровым коллективам будет Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого.

На концерте прозвучат духовные песнопения, патриотические, военные, детские песни. В программу войдут «Гимн Кириллу и Мефодию», песни «Я люблю тебя, жизнь» Колмановского, «Старый клен» Пахмутовой, «Гляжу в озера синие» Афанасьева, «Катюша» Блантера, «Ангелы летели над Россией»» Беляева, «Улыбка» Шаинского. Завершит праздник «Песня о Родине» («Широка страна моя родная») Дунаевского в исполнении всех участников концерта.

Концерт пройдет в Зеленом театре Центрального парка, начало в 13.00, вход свободный.

ДОБРЫЙ КРАЙ ВОРОНЕЖСКИЙ

25 мая в столице Черноземья пройдет благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский». Форум представит проекты и инициативы добровольческих, социальных сообществ и волонтеров. Организаторы обещают насыщенную программу.

В разных уголках Центрального парка будет работать около сотни тематических площадок. Пройдут фестиваль инклюзивного творчества «ДобрыняпомогайFest» от федерации современного танца «Соло Дэнс», фестиваль детских театральных самодеятельных коллективов, концерт детских творческих коллективов. Подведут итоги благотворительного велозабега.

Здесь можно пройти квесты, поиграть в экологические и спортивные игры, посмотреть показательные бои в перчатках, поучаствовать в уроках по боксу, фехтованию и владению шашкой. Запланированы творческие мастер-классы - лепка сказочных персонажей из пластилина, составление семейного герба, выпечка семейного каравая, изготовление цветов из бумаги, изготовление реквизита для кукольного театра, лепка из соленого теста, аквагрим, изготовление поделок из вторичных природных материалов. В парке развернутся несколько экспозиций - фотовыставки, исторические, ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества.

Мальчишкам и папам будет интересно посмотреть 3D-тур на атомной электростанции с использованием очков виртуальной реальности, собрать модели самолетов, погонять радиоуправляемые машинки, а юным ученым – поучаствовать в занимательных опытах с микроскопом и шоу алхимии.

Завершится фестиваль в Зеленом театре показом шоу-мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» с участием непрофессиональных актеров в возрасте от 18 до 30 лет.

Благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский» пройдет в Центральном парке 25 мая в 11.00, вход свободный.

ДЕТИ ИГРАЮТ ПЛАТОНОВА

26 мая воспитанники студии "Театральная, 17" при ВКЗ покажут спектакль «Ювенильное море», поставленный художественным руководителем студии Александром Новиковым по произведению Андрея Платонова.

Это постановка о строителях коммунизма, в которой переплелись мечты и утопии о великом будущем, и скотская механическая реальность, убивающий, перемалывающий личность мясокомбинат. В спектакле выстроены очень емкие и точные образы бесцветной покорной толпы и психоделическая пластика, отражающая безысходную, лишенную смысла жизнь эпохи социализма. Человек становится безвольным механизмом, смерть которого не вызывает слез у его истязателя. Толпа идет за тем, кто многообещающе взывает с трибуны. В цене только дисциплина, а не фантазия и ум. Все эти моменты доведены в спектакле до такого абсурда, что сложно поверить в их возможную реальность.

Среди трудящихся на мясосовхозе выделяются лишь главные герои - Николай и Надежда, не потерявшие желания понимать окружающую действительность и преобразовывать мир. И пусть эти персонажи лишь мечтатели, которые верят, что светлое будущее возможно под знаменем коммунизма. Они действительно вызывают сочувствие и переживание зрителей. Даже несмотря на то, что теперь мы осознаем, какой ошибкой была идея коммунистической утопии, на долгое время захватившая умы граждан нашей страны.

Спектакль покажут 26 мая в ВКЗ, начало в 15.00.

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ТЕАТР В КИНО: «Король Лир: МакКеллен»

26 мая в кинотеатре "Спартак" трансляция из театра герцога Йоркского из Лондона. Покажут "Короля Лира". Это бенефис Иэна МакКеллена, его последняя большая шекспировская роль. Это не первый маккелленовский Лир (в 2007-м он предстал в образе яростного и эксцентричного монарха в спектакле Королевской Шекспировской компании), но, безусловно, более пронзительный из двух: парадоксальный монарший поступок, открывающий пьесу, кажется зарифмованным с грядущей «отставкой» самого актера.

Интересными и богатыми на смыслы оказались и другие элементы этой постановки: прозрачная, лишенная чрезмерной изощренности режиссура крепкого шекспировского профессионала Джонатана Манби, сценический дизайн художника Пола Уиллса, поместившего действие на крутящийся красный диск, звуковое оформление молодых композиторов и саунд-дизайнеров братьев Рингамов. Начало в 15.00.

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ФОЛЬКЛОРНОЕ ДЕФИЛЕ

26 мая в столице Черноземья пройдет II губернский праздник «Фольклорная весна в Воронеже». В масштабном форуме народной культуры, который в воскресенье оккупирует Центральный парк, примут участие фольклорные и этнографические ансамбли, мастера-ремесленники, коллекционеры народной одежды, творческие коллективы.

С 13.00 на парковых аллеях заработают интерактивные площадки, на которых можно будет увидеть выступления фольклорных коллективов, разучить народные песни, освоить «польку», «кадриль» и «краковяк», поучаствовать в народных играх и мастер-классах, узнать о творчестве самодеятельных художников. Развернется ярмарка умельцев, создающих традиционных кукол, народные украшения и многое другое. На территории парка откроются инсталлированные фотозоны с сюжетами крестьянского быта и народного костюма.

В 16.00 в Зеленом театре начнется дефиле «Этностиль - это модно!», на котором самобытные наряды представят 14 районов Воронежской области. В рамках дефиле пройдет конкурс среди зрителей «Бабушкин сундук» - приходите в народных костюмах. Гостем праздника будет московский фольклорист Сергей Глебушкин с собственной коллекцией народных костюмов российских губерний.

ВЫСТАВКА В ДОМЕ АКТЕРА

В Доме актера можно посмотреть двойную выставку: студентка Воронежского художественного училища Алины Голод показывает не только свои картины, но и работы своего отца - Алексея Голода. Он около 15 лет служил в Кольцовском театре, с 1986 по 1999 годы был главным художником театра. Успел поставить в Воронеже вместе с главным режиссером Анатолием Ивановым три десятка спектаклей, в том числе «Уроки музыки» Петрушевской, «Барменша из дискотеки» Андреева, «Собачье сердце» и «Бег» Булгакова, «Самоубийца» Эрдмана, «Все в саду» Олби, «Любовь по переписке» Войновича. Но безвременно скончался. Алексея Голода не стало в возрасте 37 лет - он умер 20 лет назад, в мае 1999 года, во время операции на сердце…

Дочь Алина не успела лично познакомиться с отцом – на момент его кончины ей был всего месяц от роду. Но художественная жилка передалась ей от отца. И теперь дочь соединилась с родителем на общей выставке. Экспозиция представила эскизы талантливого сценографа.

Выставку можно бесплатно посмотреть до 24 мая.

100% ВОРОНЕЖ

На 3-м этаже новой очереди Центра Галереи Чижова открылась выставка "Мы «100% Воронеж». Это своеобразная фотолетопись спектакля восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятого руководством Воронежской области. Напомним, необычный проект, в котором о своем городе рассказали 100 обычных воронежцев, был номинирован на театральную премию «Золотая Маска»-2019 в категории «Эксперимент».

Как родилась идея выставки. Среди участников постановки было и несколько фотографов. Александр Минаков и Александр Масленников собрали коллекцию моментов с репетиций, показов и гастролей.

- Мы все разные, но оказалось, что у нас одни и те же ценности. Мы смогли сказать то, что думаем, смогли молчать тогда, когда это оказалось нужно. Мы - это жители Воронежа, интересные, прекрасные, замечательные люди. Фотовыставка «Мы 100% Воронеж» - пример интеграции обычных горожан в фестиваль, который в этом году пройдет уже в девятый раз.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 16 июня.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ