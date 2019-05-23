2019-05-23T11:17:53+03:00
Общество

Депутаты Воронежской облдумы рассмотрели почти тысячу обращений от граждан в первом квартале 2019 года

Обращения поступили в ходе личных приемов в Парламентском центре, во время работы в округах и по почте
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Почти 1000 обращений граждан поступило в первом квартале 2019 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы. На личные приемы в общественной приемной Парламентского центра пришли 144 человека, 167 человек направили свои вопросы по почте и через электронную приемную, остальные были рассмотрены депутатами в приемных, расположенных на территориях избирательных округов.

Традиционно, большая часть вопросов касалась решения проблем в социальной сфере, здравоохранении и жилищно-коммунальном хозяйстве, приобретения льготных лекарств и средств реабилитации инвалидов. Также граждане просили помощи в вопросах благоустройства общественных территорий, строительства дорог, организации досуга населения. В ряде случаев заявителям требовалась юридическая помощь.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что депутатские приемы помогают воронежцам в решении возникающих проблем, а также позволяют выстроить эффективную работу по совершенствованию законодательной базы.

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Записаться на прием в общественной приемной Воронежской областной Думы можно по телефону 8(473)277-93-13 не позднее, чем за 3 дня до предполагаемого визита.

Прием граждан ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Письменные обращения можно принести в Воронежскую областную Думу лично, либо отправить по почте по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2.

Также на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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