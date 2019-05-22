Владимир НЕТЁСОВ: «В Воронежской области продолжится работа по комплексному развитию сельских территорий»

21 мая в Воронеже на Форуме сельских депутатов «Единой России» обсудили проект госпрограммы «Развитие сельских территорий», подготовленный Минсельхозом по поручению президента России Владимира Путина.

В рамках форума прошли три панельные дискуссии: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях», «Содействие занятости сельского населения», «Современный облик сельских территорий». Инициативы, выработанные в ходе дискуссий, были представлены председателю партии, председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ-СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В мероприятиях форума приняли участие более 250 делегатов, в том числе заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Галина Карелова, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы, секретарь Воронежского реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента. В рамках рабочей поездки в Воронежскую область на форуме также побывал председатель партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Воронежская область не случайно выбрана площадкой для проведения первого форума, посвященного этой теме, с участием столь представительных делегатов - председателя правительства РФ, профильных министров и высшего партийного руководства. Регион уже имеет наработки и успешный опыт реализации различных проектов, в том числе, партийных, направленных на всестороннее развитие сельских территорий.

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В ходе работы были подняты вопросы газификации и центрального водоснабжения, застройки сельских территорий и в целом развития инфраструктуры. В частности, прошли обсуждения условий льготной сельской ипотеки. В рамках госпрограммы особое внимание должно быть уделено медицине и образованию в сельской местности.

- С 2009 года в Воронежской области проводится работа по комплексному развитию сельских территорий, в которой активно участвовал тогда губернатор, а сегодня вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев. Она включает привлечение инвесторов, открытие новых предприятий, модернизацию инфраструктуры. Особое внимание уделялось развитию социальной сферы. И сегодня у нас в каждом райцентре, в том числе и в рамках партийных проектов «Единой России», появились современные объекты образования и здравоохранения, спорта, культуры, благоустроенные места отдыха. Во многих сельских районах есть хорошие качественные дороги, высокоскоростной интернет, решаются вопросы по централизованному водо- и газоснабжению, - напомнил Владимир Нетёсов.

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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

«Единая Россия» будет добиваться статуса нацпроекта для госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Это должно привести к увеличению федерального финансирования.

Подводя итоги работы форума, председатель областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в Воронежской области в сельской местности проживает почти половина жителей, поэтому для нашего региона обсуждаемые вопросы имеют первостепенное значение.

При этом он подчеркнул, что федеральным и региональным законодателям предстоит выработать новые решения, которые будут способствовать реальному росту доходов сельских жителей.

- Если мы хотим сохранить трудоспособное население в сельской местности и привлечь молодые кадры, то важны вопросы подготовки востребованных на селе специалистов среднего звена, а также вопросы взаимодействия вузов с предприятиями. Важны и условия, которые будут у специалиста в сельской местности, в том числе касающиеся жилищного обеспечения и развития социокультурной среды, - прокомментировал Владимир Нетёсов. - Жизнь на селе должна отвечать современным стандартам, и вырабатываться они должны региональной и муниципальной властью при непосредственном участии местного населения. Наиболее актуальные предложения, которые сформулированы в ходе дискуссий на форуме, донесены до председателя партии, председателя правительства Дмитрия Медведева, были поддержаны им и, я уверен, в кратчайшие сроки примут форму конкретных документов. Это позволит в ближайшие годы качественно изменить жизнь сельских жителей - почти 37 миллионов наших сограждан, а также обеспечить необходимые условия для организации инфраструктурного, инвестиционного и технологического прорыва на большинстве сельских территорий.