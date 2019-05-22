2019-05-22T15:41:34+03:00
Общество

Руководители региона поздравили выпускников с Последним звонком

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Уважаемые выпускники!

Поздравляем вас с Последним школьным звонком!

Для вас он прозвучит как приглашение во взрослую жизнь, полную интересных и важных событий. Для ваших учителей и родителей – как знак окончания ответственной и счастливой поры, когда вы вместе переживали все ваши неудачи и победы. Вы часто будете говорить им «спасибо» за школьные знания и жизненную науку, которые помогут вам добиваться новых целей.

Мы очень хотим, чтобы они были связаны с Воронежской областью. Здесь вас ждут десятки вузов и колледжей, а завтра – предприятия и организации региона, которым нужны ваши способности, энергия, креатив.

Дорогие ребята!

Мы верим в вас и искренне желаем успехов! Сдавайте достойно ЕГЭ и все экзамены судьбы!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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