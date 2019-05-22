В Воронежской области распахивают пойму Битюга

В мае этого года жители села Введенки в Таловском районе заметили трактор, распахивающий заливной луг на берегу Битюга.

- А как же закон о водоохранной зоне?! – возмутилась одна из местных жительниц. - Следующей весной земля и удобрения с этого поля окажутся в реке.

«Комсомолка» адресовала вопрос селян специалистам областного Департамента природных ресурсов и экологии. Как пояснили в ведомстве, Водный кодекс России устанавливает прибрежные защитные полосы, на которых запрещена или ограничена хозяйственная деятельность.

- В 2011–2012 годах департаментом провел мероприятия по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, - рассказали в Департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. – В бассейне реки Битюг установили информационные знаки, устанавливающие границы этих полос. В 2018 году границы защитных зон на территории области внесли в Единый государственный реестр недвижимости.

Законодательно закреплено, что ширина водоохраной зоны реки Битюг составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы – от 40 до 50 метров в зависимости от уклона берега. В границах водоохраной зоны запрещено:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

Кроме того Водный кодекс запрещает в пределах прибрежных защитных полос вести распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов и выпас сельскохозяйственных животных.

По сообщению местных жителей о нарушении Водного кодекса в пойме Битюга в селе Введенки департамент природных ресурсов направил письмо в Управление Росприроднадзора по Воронежской области для рассмотрения принятия мер к нарушителям.

Однако распашка лугов – не единственная проблема местных жителей. В последние несколько лет их не пускают рыбачить и отдыхать на прудах. Мы попросили экологов прокомментировать и этот факт.

- В соответствии с данными Публичной кадастровой карты, у поселка Введенский расположены несколько старичных озер, которые являются федеральной собственностью, - рассказали в департаменте. – Согласно Водному кодексу эти объекты являются общедоступными. Любой гражданин имеет право бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд: рыбачить, купаться, отдыхать на берегу в пределах 20-метровой полосы.

За обеспечение свободного доступа к прудам отвечает администрация сельского поселения, в пределах которого находятся водные объекты. В данном случае это Новочигольское сельское поселение Таловского района.