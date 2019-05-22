2019-05-22T11:21:11+03:00
Общество

Воронежские сыр и молоко завоевывают Китай

Компания «Молвест» приняла участие в одной из крупнейших продуктовых выставок мира
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В Шанхае завершилась третья по масштабу продуктовая выставка в мире– Sial China 2019 («Сиал Чайна 2019»). Ее посещают представители ритейла, HoReCa, торговли, производства и услуг в пищевой промышленности. Данная выставка помогает специалистам увидеть основные тренды, обменяться опытом с коллегами из 200 стран и наладить сотрудничество с азиатскими компаниями.

В этом году в SialChina приняли участие более 4 тысяч экспонентов, в том числе компания «Молвест». Воронежские производители представили продукцию марки «Вкуснотеево» - сыры, сливочное масло, сливки и молоко.

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За три дня команда «Молвеста» провела около 200 переговоров. Одно из главных достижений - было подписано предварительное соглашение о сотрудничестве с одной из крупных дистрибьюторских компаний Китая.

- Мы делаем ставку, прежде всего, на сыр, молоко и сливочное масло. Это те категории, которые мы могли бы возить в Китай уже в ближайшее время. Но заинтересованность в российских продуктах настолько велика, что не исключено, что мы создадим какие-то особенные наименования молочной продукции специально для китайского рынка, - поделился заместитель генерального директора компании «Молвест» Борис Дехаев.

Пока потребление молочных продуктов в Китае в среднем ниже, чем в европейских странах. Однако в последние годы оно увеличилось из-за растущей экономики страны и поддержки на уровне государства. Например, в Поднебесной существует программа «школьное молоко».

- Действительно, в КНР стремительно растет благосостояние населения, и это сопровождается увеличением численности городских жителей и изменением традиционных вкусовых предпочтений, - отметил генеральный директор компании «Молвест» Анатолий Лосев. - Молоко, которое раньше не являлось основой питания, постепенно становится востребованным продуктом. Это создает новые ниши и новые возможности для экспорта.

Напомним, зимой 2019 года несколько российских предприятий, в том числе «Молвест», получили право на поставки молочных продуктов в Китай. К молочной продукции предъявляются высокие требования по качеству. Потенциальным экспортерам предстоит изучить нюансы нового рынка и предпочтения жителей Поднебесной.

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Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее заявлял, что «желающих получить доступ на китайский рынок довольно много. В итоговый же перечень попали только те, кто на данный момент реально может исполнять требования Китая».

Открытие китайского рынка для готовой российской молочной продукции произошло в рамках федеральной программы «Экспорт продукции АПК». До 2024 года отгрузки мясных и молочных продуктов на все внешние рынки должны достигнуть $2,8 млрд, что превышает имеющийся показатель в 4,4 раза (с $0,6 млрд).

-Китай – крупнейший импортер молочной продукции в мире на сегодняшний день, спрос со стороны КНР определяет конъюнктуру глобального молочного рынка, цены на молочную продукцию и сырое молоко. Это один из ключевых рынков сбыта для крупнейших стран-экспортеров молока и надежда для растущих игроков, - подчеркнула ведущий аналитик Центра изучения молочного рынка Екатерина Захарова.

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Справка

ГК «Молвест» — крупнейшая в Черноземье и третья в России компания по объему переработки молока. Объем переработки составляет 470 тысяч тонн продукции в год. В группу компаний входят восемь перерабатывающих предприятий, 4 молочных мега-комплекса, 10 ферм, комбикормовые заводы и сеть фирменных магазинов. Компания производит и продает более 200 наименований молочной продукции, среди которых «Вкуснотеево», «Фруате», «Нежный возраст» и «Иван Поддубный».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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