По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина в городе реализуется новая концепция оформления цветников

– Общемировая практика – обстраивать клумбы на видовых местах с использованием и многолетних растений. Это позволяет сохранить привлекательный вид территорий в периоды межсезонья, когда еще не высажены или уже отцветают однолетники. Также при должном уходе и обеспечении сохранности растений в течение нескольких лет не потребуется тратить бюджетные средства на ежегодную высадку. Надеюсь, горожане оценят новое оформление и будут бережно к нему относиться, не допуская случаев кражи и вандализма, – подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

.

В этом году в Воронеже под контролем управления экологии и МКП «ЭкоЦентр» будет обустроено более 200 цветников из однолетников, многолетников и роз, общей площадью около 30 тысяч кв.м.

– По поручению главы Воронежа мы полностью изменили подход к организации клумб. В этом году мы уже начали использовать вертикальное озеленение, у нас появятся больше многолетних растений, при этом мы продолжим оформлять клумбы и однолетниками – они ярче цветут и сразу дают хороший декоративный эффект, а многолетние растения набирают декоративность постепенно по мере приживаемости и роста. Большой радости для глаз прямо сегодня мы не увидим, но через два месяца — к середине лета, осенью, мы увидим цветение этих многолетних растений и их степень разрастания. Показательный пример в этом плане – Советская площадь, украшенная с использованием таких насаждений, – рассказала руководитель управления экологии Наталья Ветер.

При этом Наталья Викторовна подчеркнула, что дополнительных денег из бюджета на указанные нововведения потрачено не будет.

.

Работы по посадке цветников начались 23 апреля и будут завершены к середине июня. На сегодняшний день уже высажено более 40 клумб в центральной части города, на видовых местах и территориях мемориальных объектов (мемориальный комплекс «Площадь Победы», скверы Платоновский, имени И.С. Бунина, «Надежда», у кинотеатра «Пролетарий» и Дома Офицеров, на пл. Брусилова, у зданий управ районов и т.д.).

Выполнено вертикальное озеленение опор освещения на Московском проспекте (на участке от ул. Хользунова до ул. Генерала Лизюкова).

На территории, прилегающей к музею «Арсенал», посажен дёрен отпрысковый, стефанандра надрезаннолистная, гелениум гибридный, горец свечевидный, ирис сибирский, молиния голубая, просо прутьевидное, полынь Людовика, шалфей дубравный. Здесь растениям тоже потребуется достаточно много времени, чтобы клумбы приобрели радующий жителей и гостей города вид.

А вот на площадке у Театра оперы и балета, а также в парке «Орленок» обустройство цветников будет осуществляться позже и по отдельному плану – в связи с планируемыми работами по реконструкции этих объектов (муниципальные службы уже заканчивают подготовку документации для проведения конкурентных процедур для определения подрядчиков для этих работ).

.

– По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина управлением экологии будет обеспечен качественный и системный уход за насаждениями, особенно, за многолетними. Кроме того, по требованию мэра ответственность привлекаемых к обустройству цветников подрядных организаций за приживаемостью и сохранением внешнего вида растений закреплена условиями заключенных контрактов, – отметила руководитель управления экологии Наталья Ветер.