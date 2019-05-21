Владимир Нетёсов: «Человек, независимо от места проживания должен иметь все современные возможности»

Спикер областного законодательного собрания и парламентарии приняли участие в мероприятиях рабочей поездки в Воронежскую область Группы контроля Президиума Генсовета ВПП «Единая Россия» за исполнением национальных проектов в регионе.

Контролеры посетили ряд объектов, реализуемых в Воронежской области по программам нацпроектов «Демография», «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Образование» и «Культура».

В частности, на примере Бобровского района был оценен ход реализации нацпроектов в сфере культуры и образования.

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Сначала делегация побывала в Липовском Доме культуры, который располагается в здании 1979 года постройки. В рамках проекта «Культура малой Родины» здесь в 2017 году при значительном софинансировании из местного бюджета (8 млн руб) проведены работы по капитальному и текущему ремонту. Общая стоимость работ составила более 15,1 млн руб. А в 2018 году в рамках проекта для нужд Дома культуры приобретено световое, звуковое оборудование, мебель и оргтехника. Общая сумма затрат – 1,9 млн руб.

Сегодня в Липовском ДК функционирует 18 клубных формирований, в которых занимается более 260 человек. ДК располагает зрительным залом на 150 мест. В учреждении также действует 8 самодеятельных коллективов, в которых участвует 93 человека. Есть в ДК и библиотечный зал, оснащенный выходом в Интернет, пользующийся большой популярностью у жителей Липовки.

После осмотра ДК в актовом зале состоялась встреча спикера регионального парламента Владимира Нетёсова и руководителя группы контроля за реализацией нацпроекта «Культура», первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой с коллективом Липовского ДК. Участники обсудили с местными жителями и работниками ДК ожидания от реализации нацпроектов.

Далее участники Группы контроля, которой руководит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Татьяна Сапрыкина, побывали на строительной площадке Бобровского Образовательного центра, который появится на территории Боброва к концу 2019 года.

Возведение центра началось в ноябре 2017 года. Первый этап работ включает в себя возведение здания школы на 998 мест. Во второй этап войдет строительство кампуса и училища. Здание возводят по индивидуальному проекту современной образовательной организации, реализующей программы начального общего, основного общего и среднего общего образования с возможностью углубленного и индивидуального обучения. Предусмотрено дополнительное образование по физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, проектно-исследовательскому, техническому и другим направлениям. Также Центр будет включать в себя блок учебных помещений начальных классов, библиотечно-информационно-исследовательский центр, блок цифровых технологий и технического творчества, музейную зону, спортзал и танцевальный зал, актовый зал на 560 мест, пищеблок.

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Стоимость возведения и оснащения первого этапа строительства комплекса составила свыше 800 млн рублей, из них большая часть средств – федеральное финансирование. На реализацию второго этапа направлено около 360 млн рублей.

Подводя итоги рабочей поездки, руководитель группы контроля, член Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Александр Авдеев отметил, что в Воронежской области есть большой задел для реализации нацпроектов, хорошая база и опыт проектной деятельности, профессиональная команда. Работа в регионе по исполнению нацпроектов ведется на хорошем уровне.

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В свою очередь, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня в рамках нацпроектов сделан серьезный акцент на развитие малых городов и сельских территорий.

– Человек, независимо от места проживания должен иметь все современные возможности. В регионе проводится последовательная работа по формированию комфортного социокультурного пространства: строятся образовательные, медицинские, спортивные, культурные и другие объекты при активном участии самих муниципалитетов и местных жителей. Именно малые города являются основой стабильного развития страны, и мы должны всесторонне поддерживать их развитие, - заявил спикер регионального парламента.

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В мероприятиях Группы контроля помимо председателя Воронежской облдумы, секретаря реготделения «Единой России» Владимира Нетёсова, приняли участие член Комитета по аграрной политике Игорь Алименко, председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский, зампредседателя Комитета по культуре и историческому наследию Николай Домнич, председатель Комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, зампредседателя Комитета по экологии и природопользованию Евгений Китаев, председатель Комитета по строительной политике Сергей Колодяжный, зампредседателя Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМК Александр Рыбенко, зампредседателя Комитета по предпринимательству и туризму Оксана Ярковая.