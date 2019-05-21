Нововоронежские атомщики приняли участие в весеннем легкоатлетическом кроссе
Спортивное мероприятие традиционно проводится весной уже более 15 лет подряд.
Местом проведения кросса стал лес Северного микрорайона, где собралось полсотни атомщиков из разных подразделений Нововоронежской АЭС. Самая юная участница – Светлана Акмамедова, работающая в службе безопасности, ей 22 года. В числе самых опытных легкоатлетов – 60-летний Николай Гончаров – из цеха тепловой автоматики и средств измерений. Инженер цеха вентиляции Антонина Перегудова не пропустила ни одно соревнование. Ее трудовой стаж на Нововоронежской АЭС насчитывает уже более 40 лет.
«Плавание, лыжи, легкая атлетика, - стараюсь быть спортивной по всем направлениям. Спорт дарит радость, силы, дает стимул в жизни. В составе сборной команды Нововоронежской АЭС участвовала в различных соревнованиях. Привлекаю к занятиям физической культурой детей и внуков, которые сегодня здесь со мной», - поделилась она.
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Соревнования проходили в нескольких возрастных группах. Мужчины преодолевали 2 тыс. метров, женщины – 1 тыс. метров. Нежаркая, но солнечная погода способствовала хорошим результатам. Больше всего наград получили представители химцеха, электроцеха и цеха вентиляции. Обладателям первых трех призовых мест вручили грамоты и денежное вознаграждение.
«Участники показали хорошую спортивную подготовку, которая пригодится им в предстоящих соревнованиях по легкой атлетике на призы АО «Концерн Росэнергоатом», а также в масштабных общероссийских соревнованиях среди работников атомной промышленности», - рассказал главный судья легкоатлетического кросса Валерий Кащенко.
Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200) введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru
Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС
ИСТОЧНИК KP.RU