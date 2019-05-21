2019-05-21T12:23:42+03:00
Общество

Нововоронежские атомщики приняли участие в весеннем легкоатлетическом кроссе

В Нововоронеже прошел легкоатлетический кросс среди работников Нововоронежской АЭС, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Спортивное мероприятие традиционно проводится весной уже более 15 лет подряд.

Местом проведения кросса стал лес Северного микрорайона, где собралось полсотни атомщиков из разных подразделений Нововоронежской АЭС. Самая юная участница – Светлана Акмамедова, работающая в службе безопасности, ей 22 года. В числе самых опытных легкоатлетов – 60-летний Николай Гончаров – из цеха тепловой автоматики и средств измерений. Инженер цеха вентиляции Антонина Перегудова не пропустила ни одно соревнование. Ее трудовой стаж на Нововоронежской АЭС насчитывает уже более 40 лет.

«Плавание, лыжи, легкая атлетика, - стараюсь быть спортивной по всем направлениям. Спорт дарит радость, силы, дает стимул в жизни. В составе сборной команды Нововоронежской АЭС участвовала в различных соревнованиях. Привлекаю к занятиям физической культурой детей и внуков, которые сегодня здесь со мной», - поделилась она.

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Соревнования проходили в нескольких возрастных группах. Мужчины преодолевали 2 тыс. метров, женщины – 1 тыс. метров. Нежаркая, но солнечная погода способствовала хорошим результатам. Больше всего наград получили представители химцеха, электроцеха и цеха вентиляции. Обладателям первых трех призовых мест вручили грамоты и денежное вознаграждение.

«Участники показали хорошую спортивную подготовку, которая пригодится им в предстоящих соревнованиях по легкой атлетике на призы АО «Концерн Росэнергоатом», а также в масштабных общероссийских соревнованиях среди работников атомной промышленности», - рассказал главный судья легкоатлетического кросса Валерий Кащенко.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200) введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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