Правительство Воронежской области предоставит налоговые льготы трем особо значимым инвестпроектам

В правительстве Воронежской области прошло заседание экспертного совета, посвященное Стратегии социально-экономического развития региона. В его рамках губернатор Александр Гусев и члены правительства обсудили ряд проектов, которые претендовали на статус особо значимых инвестпроектов. Данный статус освобождает от уплаты некоторых налогов, идущих в казну региона. Кроме того, в рамках заседания ряд проектов, ранее получавших эту льготу, лишился статуса «особо значимых».

Первые два проекта реализует компания «ЭкоНиваАгро». Общий объем инвестиций составляет более 5 млрд рублей. Оба связаны с производством молока. Первый проект находится в Бобровском районе. Это строительство животноводческого комплекса КРС «Бобров 2» на 2,8 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 4,2 тыс. голов.

Второй проект практически аналогичный, но уже в Лискинском районе. В него входит строительство животноводческого комплекса КРС «Добрино» на 2,8 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 3,8 тыс. голов в селе Добрино.

Оба проекта стартовали в январе этого года, на их запуске побывал губернатор Александр Гусев.

Третий проект, получивший статус «особо значимого», – строительство первой очереди тепличного комплекса ТК «Воронежский» по производству плодоовощной продукции защищенного грунта в Бобровском районе. Он, как и первые два, получил поддержку членов экспертного совета. Объем инвестиций в проект составит около 6 млрд рублей, планируется создание 350 рабочих мест.

Кроме того, экспертный совет решил предоставить компании «Родина» (занимается круглогодичным выращиванием томатов) дополнительные меры государственной поддержки – субсидии на создание объектов инфраструктуры.

Вместе с этим ряд проектов исключили из Перечня особо значимых инвестиционных проектов. Это «Реконструкция комплекса по производству молока» («СХП имени Мичурина») - в связи с завершением периода реализации инвестиционного проекта, «Производство деревянного бруса и панелей из него» («Вудвилль») - в связи с неисполнением инвестором своих обязательств, «Строительство и модернизация тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте» («Томат») - в связи с банкротством, «Создание инновационного предприятия полного цикла «Проектирование – Производство – Послепродажное обслуживание интерьеров любой сложности для воздушного, водного и других видов транспорта» с применением передовых достижений в области композиционных материалов и технологий («Русавиаинтер») - в связи с завершением проекта и «Модернизация производственных мощностей ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» («Молочный комбинат «Воронежский») - в связи с завершением проекта.