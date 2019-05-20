Пропали 9 миллионов: москвич пригласил девушку в номер воронежского отеля и остался без денег

Она не просто заинтересовала - она покорила, она сшибла с ног 43-летнего москвича, который приехал в Воронеж по делам. Мужчина познакомился с этой девушкой буквально пару дней назад. Однако возникло чувство, что он знает ее много лет. Столько было общих тем! А какие взгляды она на него порой бросала...

Когда москвич пригласил новую знакомую в свой номер отеля, то даже не представлял, что закончится эта встреча. Тут надо подчеркнуть, что путешествовал наш герой с крупной суммой. При нем было 9 миллионов 150 тысяч рублей. Деньги хранил в обычном рюкзаке, чтоб не привлекать внимания.

Как вы уже догадались, проснувшись утром после нескучной ночи, мужчина не обнаружил ни знакомой, ни рюкзака. Мужчина побежал в полицию. Там посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что дама уехала из гостиницы на такси.

Из ГИБДД пришло известие: прямо сейчас машина с теми же номерами движется по трассе М-4 "Дон" в южном направлении! Ориентировку передали всем экипажам ДПС.

- Автомобиль обнаружен в Павловском районе. Подозреваемую задержали, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Это оказалась 34-летняя жительница Ставрополя, ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью.

За кражу девушке грозит до 10 лет заключения. Деньги спрятать не успела - сейчас их изъяли в качестве улики, но скоро они вернутся к владельцу. Ну а тот, вероятно, будет чуть более настороженно относиться к случайным знакомствам.