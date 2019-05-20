2019-05-20T12:30:23+03:00
Общество

К воронежскому сенатору за помощью обращаются даже из соседних регионов

В минувший четверг, 16 мая, Сергей Лукин провел личный прием граждан
Татьяна МИСТЮКОВА
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Общение сенатора и жителей состоялось в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Воронеже.

Первыми оказались две монахини женского монастыря в честь образа Спаса-Нерукотворного из Липецкой области. Восстановленная 3,5 года назад обитель находится в селе Тульское Тербунского района, а проживают в ней всего три монахини.

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- Монастырь находится на совершенно открытой местности, нет забора, рядом проходит дорога. Днем проезжают машины, а ночью к нам забегают лисы, заходят и не очень трезвые путники. К сожалению, сейчас нас никто финансово не поддерживает. Не могли бы вы, Сергей Николаевич, оказать нам помощь в восстановлении ограды монастыря, - сказала матушка Иосафа, памятуя о том, что сенатор активно помогает воронежским храмам.

Сергей Лукин пообещал направить в обитель специалиста, чтобы он определил перечень работ:

- Помощь вам мы обязательно окажем.

А вот 8-летней Кире Пулинской сенатор уже оказал помощь, оплатив девочке курс реабилитации. У ребенка сильный мышечный тонус, который сковывает все тело Киры. Лечение помогает детскому организму правильно расти.

Сенатор пообещал и впредь помогать Кире, а также поддержал ее маму и общественных активистов в продвижении в регионе всероссийской программы «Лыжи мечты».

- Каково было удивление, когда Кирочка сама встала на лыжи. Оплачивать занятия нам помогает благотворительный фонд. Нельзя ли сделать так, чтобы и в Воронежской области, как и в других регионах, появилась государственная программа «Лыжи мечты», - попросила члена Совета Федерации Татьяна Яковлева.

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Сергей Лукин заверил маму Киры, что готов донести ее просьбу до губернатора и сделать все возможное для развития программы.

Тема детей-инвалидов прозвучала также от актива воронежской школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили сенатору заявители, отремонтировать школу обещают до 2024 года. Однако состояние классов, холлов, входной группы, фасада уже давно оставляет желать лучшего. Сенатор пообещал разобраться в ситуации в кратчайшие сроки:

- Чтобы дети-инвалиды чувствовали себя полноценными членами общества, они должны получать образование в хороших условиях. Для них должна быть создана комфортная обстановка. Мы знаем, что президент Российской Федерации подписал указ об увеличении ежемесячных выплат с 5,5 тысяч рублей до 10 тысяч для семей с такими детьми. Указ вступает в силу с 1 июля. На уровне региона мы также рассмотрели два обращения с просьбой вовлечь людей от власти, бизнеса в детскую благотворительность, - отметил сенатор.

Кроме того, в ходе приема в его адрес прозвучали просьбы о помощи от пострадавших от пожара, о строительстве ливневой канализации и установке знака, запрещающего сквозной проезд через двор. Сергей Лукин пообещал проработать каждую просьбу:

- Когда люди приходят на прием к государственному служащему, руководителю предприятия и не получают помощи, у них возникает стойкое понимание, что они остались со своими проблемами одни на один. Поэтому в ходе приема мы должны не просто выслушать, поддержать, но и оказать людям действенную помощь, которая их удовлетворит, - подчеркнул член Совета Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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