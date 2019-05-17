На концерте в Воронеже Юлия Ахмедова разделась и рассказала, как американские таможенники задержали ее с клизмой

Известная юмористка, стендап-актриса Юлия Ахмедова 16 мая показала воронежцам свою программу «Нет харассменту». Юля пригласила воронежских коллег "разогреть" публику. Но земляки и без этого встретили Юлю радушно: помнят и любят ее еще со времен участия в воронежской КВН-команде «25-я», так что в зале был аншлаг.

Юлия Ахмедова в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

СНЯЛА ПЛАТЬЕ И ПОКАЗАЛА КОЛЬЦО

- Это мой первый сольный концерт, готовила его больше года. Затык был с афишей. Нашла пример известного западного комика. Он стоит полностью обнаженный и прячет за микрофон свое интимное место. Но я не могу за один микрофон спрятать все свои интимные места… Волнительно выступать в родном городе, когда в зале твоя семья, твои друзья. Поэтому если что-то пойдет не так, это потому, что я вас слишком сильно люблю. Давайте сразу сделаем фото для Инстаграм, - покрутилась Юля в разных позах, демонстрируя платье с пайетками, а потом стала раздеваться. - Хочется, чтобы с первого сольного концерта были красивые фотографии, - завила звезда, повесив праздничное платье на вешалку и оставшись в футболке и джинсах. - Сколько стоит билет в первый ряд? 3000? Я бы не пришла. Это не стоит трех тысяч!

На этом приколы не закончились, Юля продолжила интриговать:

- Сразу похвастаюсь, не буду долго тянуть, - стала показывать юмористка правую руку залу. На безымянном пальце сияло кольцо. Воронежцы уже было собрались поздравить с звезду с замужеством, но по закону жанра выяснилось, что Юля пока одинока.

Юлия Ахмедова в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ, БЕРЕТЕ ТОРТ И ЗАПИХИВАЕТЕ ЕГО СРАЗУ В...

Во время своего выступления Юлия затронула классические темы - похудение, депрессии, секс, отношения мужчин и женщин, материнство, пенсионную реформу.

- Дальнобойщики отчаянные ребята, я прочитала, некоторые из них перед рейсом ставят себе клизму с водкой, чтобы гаишники не почувствовали запаха алкоголя. Это гениально! По такому же принципу, если ты на диете, можно брать торт и запихивать сразу в задницу. Торт в тебе был, и ты не потолстела! Хотя нет, торт не очень удобно, лучше взять «твикс». И понять, наконец, чем отличается левая палочка от правой.

КАК МАРАТА БАШАРОВА СГЛАЗИЛИ ЭКСТРАСЕНСЫ

Ахмедова призналась, что свои шутки берет из жизни, ведь, действительно, самое смешное происходит с нами в реальности. И поскольку в названии концерта главной темой был заявлен харассмент, Юлия вспомнила собственную историю - с эксгибиционистом на велике. А потом рассказала, как ее преследовал азербайджанец на "Газели".

- Оказалось, это папа хотел подвести и сигналил. Правда, похвалил, что я не повелась. Но потом регулярно устраивал антиманьячные учения. Однажды договорился с другом, чтобы тот сел с мной в лифт. А потом меня дома ругал: а если бы он тебя изнасиловал? Я сказала: «Тогда дядя Валера стал бы худшим крестным в истории!».

Слово за слово, за этими байками юмористка подняла серьезную проблему не готовности нашей страны говорить и наказывать за сексуальные домогательства.

- В России нет смысла рассказывать истории о домогательствах, а у нас во всем винят женщин, буквально отвечают поговоркой: сука не захочет, кобель не вскочит. В Америке герой самого крупного скандала, известный продюсер Харви Вайнштейн потерял все, ему светит пожизненное. У нас был одиозный скандал с депутатом Госдумы, которого журналистки обвиняли в домогательствах. И что? И ничего. Его вызвали на заседание комиссии по этике, которая не нашла в его действиях ничего предосудительного. А если бы дочь депутата кто-то потрогал за интимные места? Он что, сказал бы: «У меня была точно такая же ситуация, забей!»?. Удивительно, что женщины-политики были на его стороне, - возмущалась юмористка. – У нас считают проблему надуманной… Зато недавно была реклама спортивного бренда - «Пересядь с иглы мужского одобрения мужчине на лицо». Ее убрали. Почему все мужчины так сразу возмутились? Нормальная реклама…

Отдельно упомянула Ахмедова и Марата Башарова, который одну жену избил до комы, а другой сломал нос.

- Ему кажется, что все его неудачи в личной жизни – из-за того, то его сглазили экстрасенсы. Я нашла очень простое решение. Раз он бьет женщин, ему надо жить с мужчиной. Тогда он точно может говорить, что его сглазили экстрасенсы!

МОЛОКО ПОЯВИЛОСЬ, А РЕБЕНОК - НЕТ

Выдавала артистка мелкими порциями и свои интимные секреты, правда, не все мы тут можем описать. Через юмор звезда призналась, что у нее клиническая депрессия.

- Это серьезное расстройство. Не путать с плохим настроением. Когда всех ненавидишь и не хочется жить… Мне выписали антидепрессанты. А у них оказался побочный эффект: у меня увеличилась грудь, это хорошо, но… появилось молоко. Я не знала, что так бывает: чтобы молоко появилось, а ребенок - нет. Я минут 15 думала о непорочном зачатии. Это сейчас я понимаю, что это от таблеток. И даже шучу. Мол, если приду в ресторан и официант спросит: вам кофе с молоком? Я: нет, я со своим, - балагурила Юля. - На самом деле, я рада, вдруг не будет возможности испытать этого чувства. Ведь я уже в любом случае не стану молодой мамой. Даже если сейчас рожу, моему ребенку будет 20, а мне 60. Слава богу, в нашей стране прошла пенсионная реформа. Мама моего ребенка будет не какая-то пенсионерка, а вполне себе самостоятельная, независимая, работающая… в гардеробе женщина!

КТО ЭТО ПРИШЕЛ ПЬЯНЫЙ В ГАВНЮШЕЧКУ?

Стебалась артистка над женщинами, которые превращают своих мужчин в подкаблучников, а также над мужчинами, которые боясь «выноса мозга», дежурно извиняются, не зная за что.

- Ты ему не можешь написать: «Дорогой, придешь с работы, надо серьезно поговорить - он же может вовсе не прийти, - смеялась Юля. – У нас три метода донести до мужчин информацию - вынос мозга, игнор и слезы. Странно, что нет метода, основанного на любви и ласке. Это бы работало не хуже. Мужчины же ненавидят, когда с ними сюсюкаются. Когда он пришел очень поздно, попробуйте сказать: «Ой ты, господи, кто это пришел пьяный в гавнюшечку. Глазки сальные, ширинка расстегнута, где у нас ублюдок - вот он. Ку-ку, дрань!». Мне кажется, он скажет: «Нам надо серьезно поговорить» и уйдет плакать в ванную… Мужчины знают, как угомонить женщину - извиниться. Пофиг даже, если не знаешь за что. «Прости» - «За что?» - «За все». – «За что «за все»?» – «За вчера» - «Что было вчера?» - «Я был неправ» - «В чем?» - «Во всем». Мне кажется, так появились извинения на асфальте. Чисто мужской способ. Если бы женщина извинялась так, ей бы проспекта Революции не хватило!

Юлия Ахмедова в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ

ПРО БАБУШКУ И КЛИЗМУ НА ТАМОЖНЕ

Вспомнила звезда смешные случаи, произошедшие с ней за границей.

- Была в Австрии на горнолыжном курорте. Взяла инструктора по сноуборду. Две недели ползали по детской горке. Я все время падала. Подошли два русских парня: можно сфотографироваться? Эти парни кружили вокруг нас все время, им казалось, что они придумали гениальную, на их взгляд шутку: когда я падала, они кричали «Юля, стендап!». А падала я очень много.

А напоследок Ахмедова повеселила зрителей историей про бабушку.

- У меня прибавление в семействе – в Америке нашлась пятиюродная бабушка. Она мне сразу стала самой любимой, кровиночкой. Я тут же к ней собралась в гости: так соскучилась, никогда не виделись! Она попросила привести ей клизму. Почему-то ей была нужна именно такая, совдеповская, там таких не достать. Если вас просят привезти в страну что-то, чего не достать, будьте готовы к неожиданным трудностям.

Звезда в лицах рассказывала, как ей пришлось на американской таможне объяснять, что это, для чего нужно, кем ее посчитали и как, наверное, до сих пор над ней смеются.