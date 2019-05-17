Чемпионка Сбербанкиады рассказала, что помогает достигать вершин

В течение двух дней, 17 и 18 мая, в рамках Летней Сбербанкиады, команды футболистов, волейболистов и баскетболистов, представляющие Белгородское, Воронежское, Курское, Липецкое, Орловское и Тамбовское отделения ЦЧБ, а также коллективы Аппарата территориального банка и Подразделения центрального подчинения (ПЦП) будут сражаться за право называться лучшими. Спортсмены играют с азартом. Но при этом участники, конечно же, помнят, что в первую очередь они – коллеги друг другу. Поэтому каждый готов протянуть руку помощи даже принципиальному сопернику.

В первый день соревнований стала известна часть победителей Сбербанкиады. Так, Ольга Федосеева, представляющая Воронежское отделение ПАО Сбербанк, заняла первое место в забеге на полтора километра.

- Третье место на той же дистанции я заняла в прошлом году. Тогда я поставила себе амбициозную цель – стать в этот раз первой. И сейчас я ликую! Кто мне помог? Моя команда, которая была постоянно со мной. Они поддерживали меня и в забеге и до забега. Близкие люди верили, что я принесу победу. Прошедший год был очень насыщенным: наше отделение серьезно относится к любым видам спорта. С нами занимались тренеры, была серьезная подготовка – соответственно пришел результат, - рассказала Ольга Федосеева.

Но как при таком спортивном ритме находить время и на личную жизнь, и на работу?

- В Сбербанке подбираются такие люди, которые умеют решать любые задачи. Так как ты получаешь в спорте энергию, оптимизм, адреналин, поддержку и драйв, то это заставляет тебя двигаться дальше. Бывают, конечно, моменты, не скрою, когда не успеваешь на тренировки. Но для себя я доказала, что в таком ритме можно достигать вершин. Теперь буду принимать участие в «Зеленом Марафоне» Сбербанка, - подчеркивает Ольга Федосеева.