Павловск обрел «якорь»

Кроме того, под Павловском все та же компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию крупный комбикормовый завод.

Запуск предприятия, а также закладка символического камня, давшая старт строительству завода в ТОСЭР, состоялись в минувшую среду, 15 мая. В этих церемониях приняли участие губернатор Александр Гусев, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, а также ряд руководителей государственных ведомств из Москвы.

РУССКИЕ ПОРОСЯТА ТЕПЕРЬ НЕ БУДУТ ЕСТЬ БРАЗИЛЬСКУЮ СОЮ

Комбикормовый завод состоит из двух частей, строить которые начали два года назад рядом с селом Гаврильск. Первую очередь - элеватор на 155 тыс. тонн зерна единовременного хранения - ввели в эксплуатацию прошлым летом. Вторую - завод по производству комбикормов - официально открыли в среду. Его производительность составит до 430 тыс. тонн комбикормов в год. На новом предприятии трудятся 160 человек.

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Символическую кнопку пуска производства нажали Александр Гусев, Алексей Гордеев, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, председатель правления «Россельхозбанка» Борис Листов, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, а также глава «Агроэко» Владимир Маслов.

Банк выдал компании значительный кредит на строительство завода - 2,2 млрд рублей, всего строительство обошлось в 2,6 млрд.

Особенность предприятия в том, что здесь производят престартерные корма на основе сои для совсем маленьких поросят. Одна гранула такого корма - всего 2,22 мм.

- Линия по переработке сои состоит из двух составляющих. Гидротермический реактор, в котором при высоких температурах вываривается соя, позволяет уничтожить в сое антипитательные вещества и повысить максимальную усвояемость белка, - рассказал Владимир Маслов.

Поросятам вываренная соя очень нравится - поедают они ее много и с аппетитом, что незамедлительно сказывается на прибавке в весе. Глава компании утверждает, что такой линии по переработке сои в России пока что нет:

- Вторая используемая технология - это экспандер, производящий из зерна, по сути, попкорн, который легко усваивается. Это очень полезно для роста поросят.

По словам Владимира Маслова, кормовой переработанной соей заинтересовались также производители молока:

- Часть сои мы выращиваем сами, другую покупаем у воронежских аграриев. И это нам позволит полностью перейти от импортных кормов, которые ввозят, например, из Бразилии, к отечественным.

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ВОРОНЕЖСКУЮ СВИНИНУ ХОТЯТ ОТПРАВЛЯТЬ НА ЭКСПОРТ В КИТАЙ И СТРАНЫ АЗИИ

Символический камень под будущий мясоперерабатывающий завод открыли под звук забивающихся свай - недалеко от села Елизаветовка. Предприятие возводят на землях недавно созданной в Павловском районе ТОСЭР. Это своего рода аналог особой экономической зоны. Резидентов ТОСЭР в течение первых лет избавят от уплаты большинства налогов. Все это делается для того, чтобы Павловск наконец-то перестал быть моногородом, то есть зависеть от работы одного большого предприятия.

Первым и, как его называют, «якорным» резидентом ТОСЭР стала компания «Агроэко», которая совсем недавно приступила к строительству завода. Александр Гусев поблагодарил холдинг и лично Владимира Маслова за инвестиционную политику, проводимую на территории региона.

- Конечно, объект очень важен для Павловского района, для моногорода Павловск. Фактически «Агроэко» становится ключевым резидентом территории опережающего развития Павловска. Я думаю, что это будет хороший пример, которому последуют другие инвесторы. И еще две важные задачи мы решаем с компанией. Первая - это замещение государственных инвестиций в инфраструктурные объекты, которые в последние годы достаточно много на территории области осуществлялись. Мы должны заместить их коммерческими инвестициями, не только сохранив существующий объем общих инвестиций в экономику региона, но и наращивая их. Конечно, такие объекты стоимостью 12 - 13 миллиардов рублей для нас крайне значимые, и мы такие проекты будем поддерживать. Второй важный момент: необходимо интенсифицировать процессы, связанные с переработкой сельхозпродукции, фактически провести индустриализацию сельского хозяйства, - сказал глава региона.

В свою очередь Владимир Маслов пояснил, что на сегодняшний день полностью выполнены земельные работы, а с июня планируется приступить к полноценному строительству завода. Сейчас это чистое поле с вырытым неглубоким котлованом, на окраине которого рабочие на машинах забивают сваи.

- Мясоперерабатывающий комбинат спроектирован полностью по европейским стандартам, соответствует всем экспортным требованиям в таких направлениях, как Китай и Азия. Надеюсь, что примерно через два года в том же составе мы откроем завод, - сказал инвестор.

В час на предприятии будут отправлять на убой 600 голов, и такое же количество свиных туш за тот же отрезок времени работники завода подвергнут обвалке (промышленная разделка). В год - 3,8 млн голов. Причем делать это будут женщины, хотя традиционно эта работа считается мужской.

- Обвалка будет происходить по новой технологии - вертикальной, на конвейере, а не на столе. Это значительно легче и позволит привлекать к работе женщин, которые отличаются по сравнению с мужчинами большей аккуратностью и надежностью в работе, - пояснил глава компании.

Далее вырезки будут формировать в охлажденные полуфабрикаты (всего 200 наименований) и развозить по торговым точкам.

Как и в случае с комбикормовым заводом, кредит на строительство мясоперерабатывающего предприятия выдал «Россельхозбанк». По словам председателя правления банка Бориса Листова, за счет использования собственных кормов компания снижает издержки и повышает себестоимость продукции.

Кроме того, миллиард на строительство инженерной инфраструктуры завод получил (безвозмездно) от Фонда развития моногородов. Его глава Ирина Макиева подчеркнула, что появление предприятия даст жителям города новые возможности по трудоустройству и снизит риски сокращения численности населения.

- Несколько лет назад в Воронежской области стали реализовывать кластерный подход. Но если говорить языком советской плановой экономики, речь идет о кооперации, когда предприятие, вот в данном случае «от поля до самого потребителя», находится в некой последовательной цепочке. Последнее звено имеет очень важное значение - в регионе производится конечный продукт, - отметил Алексей Гордеев. - Я напомню, что мы практически больше половины продукции растениеводства продаем в другие регионы, другие страны. А продукции животноводства не хватало и внутри области. И, соответственно, при таком балансе возможностей кормовой базы, конечно, лучше производить мясо, молоко, яйцо на территории Воронежской области. Это другая экономика, количество рабочих мест, налоги. Мы реализовали такой подход в молочном секторе, при производстве говядины - сегодня воронежское мясо известно за рубежом. И вот сейчас это завершающий этап свиноводческого кластера - по производству качественной свинины.

По словам федерального вице-премьера, для Павловска строительство завода будет прорывом. Сегодня экономика города (да и по большому счету района) держится на одном большом предприятии - «Паловск-Неруде» (бывший «Павловскгранит»). Появление завода по переработке свинины даст муниципалитету тысячу новых рабочих мест, дополнительные налоги в бюджеты района и области (порядка 140 млн руб. в год) и повышение благосостояния жителей в целом.

- Воронежский регион считается одним из лучших и успешных в сельском хозяйстве. Все новые технологии, инвестиции - у вас. Самые крупные производители молока - у вас. Лучшие производители по КРС - тоже у вас. На воронежские предприятия можно равняться, и из многих регионов действительно приезжают, смотрят и знают, что это лидер в сельхозпроизводстве. Мы гордимся вами, - отметила замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова.