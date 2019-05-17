2019-05-17T09:57:02+03:00
Общество

Владимир Салмин представил нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин посетил с рабочей поездкой Белгород. В ходе визита он встретился с губернатором Белгородской области Евгением Савченко
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Владимир Викторович представил руководителю региона нового управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк. Им стал бывший управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев. Евгений Олегович сменил на этой должности Александра Исаенко, который ранее был назначен заместителем Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратором Блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес».

Евгений Поливаев окончил Воронежский аграрный университет им. К.Д. Глинки в 1999 году по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с квалификацией экономист по бухгалтерскому учету и аудиту. Успешно окончил программу обучения «Сбербанк 500». Является кандидатом экономических наук.

В Сбербанк Евгений Поливаев пришел в 2000 году на должность инспектора Отдела кредитования предприятий Управления кредитования Воронежского банка ОАО Сбербанк России. С октября 2003 года – начальник Сектора проблемных и просроченных кредитов Управления кредитования Центрально-Черноземного банка ОАО Сбербанк России, а с марта 2010 года – директор Управления по работе с проблемными активами юридических лиц Центрально-Черноземного банка ОАО «Сбербанк России».

В августе 2012 года назначен заместителем управляющего Липецким отделением ОАО «Сбербанк России», а с июня 2013 года – управляющим Липецким отделением ПАО Сбербанк.

- Евгений Олегович обладает управленческим талантом, успешно создает вокруг себя команды настоящих профессионалов, которые добиваются высоких результатов. Это он с успехом доказал, работая в Липецком отделении Сбербанка. Мы рассчитываем, что его опыт будет полезен в Белгороде при руководстве крупнейшим отделением нашего банка, - прокомментировал назначение Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

Напомним, что сегодня доля Белгородского отделения ПАО Сбербанк на региональном рынке кредитования юридических лиц составляет 50%, а на рынке кредитования частных клиентов – более 47% (в том числе по жилищным кредитам – 63,2%). При этом доля на рынке депозитов составляет 56,9%.

Кроме того, доля Белгородского отделения ПАО Сбербанк на рынке перечисления заработной платы достигает 73,9%, а на рынке оплаты жилищно-коммунальных услуг – 47%. Сбербанк является крупнейшим налогоплательщиком регионального бюджета.

По завершению встречи с губернатором Белгородской области, Владимир Салмин посетил дополнительные офисы Сбербанка №8592/0700 в Шебекино и №8592/02 в Белгороде, где были рассмотрены вопросы геймификации и адаптации новичков, а также тиражирование элементов «бирюзовой» организации. Завершилась поездка встречей с коллективом Белгородского отделения ПАО Сбербанк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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