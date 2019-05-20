Студенты опорного университета стали лауреатами «Российской студенческой весны»

С 14 по 18 мая в Перми проходил XXVII фестиваль непрофессионального студенческого творчества «Российская Студенческая Весна – 2019». Ему предшествовали сотни региональных отборов. По их итогам в Пермский край приехало около 3000 участников более чем из 80 регионов страны. Столицу Черноземья представляли 86 человек из 4 воронежских вузов. Среди них - 32 студента Воронежского опорного университета. ВГТУ представил номера по следующим направлениям: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео».

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Три конкурсных дня на восьми городских площадках с утра до вечера студенты со всей России боролись за победу, а выбирало лучших именитое жюри. В его составе были известные вокалисты, актеры, хореографы, режиссеры, в частности - Егор Дружинин, Марина Девятова, Эвклид Кюрдзидис и другие. Также на протяжении всех конкурсных дней проводились мастер-классы от известнейших педагогов, продюсеров, постановщиков.

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По итогам выступлений творческий коллектив Воронежского опорного университета получил несколько наград. В номинации «Оригинальный жанр. Цирковое искусство» постановка «Семейка Аддамс» стала лауреатом 1 степени. В направлении «Журналистика. Видео» Дмитрий Бочкарев, Владислав Михайлов стали лауреатами 3 степени. А постановка «Билли Миллиган» завоевала титул лауреата 2 степени в направлении «Оригинальный жанр. Пластический театр».