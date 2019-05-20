«Губернский стиль-2019» показал воронежцам платье-корабль, костюм Лешего, изоленту и респираторы на лицах

Изолента на лицах словно боевой раскрас, очки, шлемы и комбинезоны, напоминающие экипировку авиаторов прошлого века, тренчи из кожи, стеганые бомберы, пилотки, портупеи и сумки-планшеты - современная стилизация, органично замешанная на истории. В этом успех коллекции военизированной одежды Ольги Полищук и Инги Завадской «Будущее прошлого», получившей Гран-при 17-го фестиваля «Губернский стиль». Девушки уже участвовали в прошлые годы в «ГС». В этот раз студентки четвертого курса бакалавриата столичного университета дизайна и технологий (РГУ имени Косыгина) представили на конкурсе свою дипломную работу. Семь моделей. Даже обувь и тиснение на ней делали сами.

- Вдохновились военной формой 20-40-х годов прошлого века. Хотели привнести ее элементы в повседневную жизнь. Нам приятно, что многие настолько заинтересовались, что хотели купить. Это важно, чтобы одежда была носибельной, - поделились дизайнеры.

ДЕД МОРОЗ, ДЖИНСА И ТРИКОЛОР

Всего в конкурсном дефиле «Губернского стиля» участвовала 91 коллекция дизайнеров из Воронежа, Москвы, Иркутска, Красноярска, Иванова, Курска, Брянска, Архангельска, Набережных Челнов, Шахт, Витебска, Майкопа, Костромы, Волгограда, Усть-Лабинска.

Ради Года театра в России фестиваль отказался от номинации «Прет-а-порте», заменив ее тематической – «Сценический костюм».

- Интерес к историческим реконструкциям, театральным постановкам огромен, но у нас дефицит театральных художников, специалистов, которые способны грамотно реконструировать исторические костюмы и создать художественное оформление спектакля. И эта номинация могла бы стать одной из точек роста театральных художников, - считает Виктор Кузьмичев, возглавивший в этом году жюри «Губернского стиля».

Особых дивидендов эта номинация фестивалю не принесла. До театра и лавров сценографов дизайнерам пока очень далеко. Единственная коллекция, которая ярко выделялась на фоне остальных – «Образы русского фольклора» дизайнера Романа Пестова. Костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Нептуна, Золотой рыбки, Наяды и Лешего получились действительно сказочными, которые сделают честь любому представлению, даже столичного театра.

«Образы русского фольклора»Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Что касается номинации «стритстайл», многие молодые дизайнеры современные тренды знают (все приметы времени – оверсайз, велосипедки, кюлоты и бермуды, балаклавы, пачки, баски и рукава-буфы - были в наличии), правда, ничего свежего к ним не прибавили. Ну хотя бы порадовали актуальным кроем и стилизацией: динамичная мужская коллекция в цветах российского триколора «Игра в жизнь», мужская урбанистическая Citadel, минималистичный шик «Трамонтаны (Северного ветра)», потрясающая джинсовая «Синяя птица». Но многие вообще до сих пор ваяют устаревший крой из устаревших материалов устаревших цветовых сочетаний (одно и то же определение здесь употреблено намеренно, может, от многократного повторения оно, наконец, будет услышано).

"Игра в жизнь".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Игра в жизнь".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОКОШНИКИ, СИТЕЦ И ВИНИЛ

Номинация «Креатив» ничем не порадовала. Отличные кокошники были в коллекции «Чувства». Вопрос, что они делают в креативной номинации – как прочтение «этно» были бы хороши. Тем более, что в номинации «этностиль» тоже особых открытий не случилось. Так и не умеют молодые дизайнеры фольклорные мотивы адаптировать к современным реалиям. Разве что шикарные ситцевые платьица и заплетенные лентами косы «Душечки» поражают своим исполнением. Но будут ли их носить в повседневной жизни девушки? Стилизовать можно, но нужно постараться.

В номинации de lux порадовала стройная, законченная коллекция вечерних платьев «Синева бездонная». Все.

Выделяется «Икебана» (стилизованные кимоно и бомберы в принтах иероглифов и сакуры) в «бизнес-идее». Но что там делали неплохие «Гравитация» с их респираторами и «Оранжевое море» с виниловыми плащами? В «стритстайл» им надо.

В номинации «радость детства» виртуозные платья из валяной шерсти. Трудоемкая, шикарная техника. Вопрос, оценят ли ее дети?

В номинации «дебют» милая «Кот в пальто» и неплохая «Рвущие 20-е».

"Кот в пальто".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Порадовали в номинации «перфоманс» коллекции «Веселая чеботурка», «А у нас нонче субботея» и «Морское путешествие» - настоящие представления показали. Запросто могли бы в номинации «Сценический образ» участвовать, украсили бы ее, а уж детские спектакли точно!

«А у нас нонче субботея»Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В целом хочется отметить желание дизайнеров сделать образ завершенным – продумать аксессуары (сумочки, головные уборы, гольфы). Не всегда получается, но политика правильная.

Лучших из лучших «Губернский стиль» отметил обучением у маститых дизайнеров и участием в российских и международных фестивалях мод «Русский силуэт», Estet Fashion Week, CHAPEAU, «Поколение NEXT», неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Обладатели Гран-при в качестве приза будут номинированы на главную премию российской модной индустрии «Золотое веретено».

ПОБЕДИТЕЛИ

ГРАН-ПРИ

1 место - Ольга Полищук и Инга Завадская «Будущее прошлого» (Москва).

СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ

1 место - Роман Пестов «Образы русского фольклора» (Сочи)

СТРИТСТАЙЛ

1 место – Виктория Брикова «Синяя птица» (Майкоп)

КРЕАТИВ

1 место – Светлана Оспищева, Ирина Мельник «Чувства» (Подольск)

DE LUXE

1 место – Валерия Жилина «Синева бездонная» (Курск)

БИЗНЕС-ИДЕЯ

1 место – Эсет Темурзиева «Оранжевое море» (Москва)

ЭТНОСТИЛЬ

1 место - «Марфа» студии моды «Стиль» центра «Созвездие» (Воронеж).

РАДОСТЬ ДЕТСТВА

1 место – «Дорожная мода безопасного пешехода» театра моды «Подиум» (Суворов)

ДЕБЮТ

1 место – Наталья Палиенко «Рвущие 20-е» (Шахты)

ПЕРФОМАНС

1 место – Валентина Павлова, Светлана Оспищева «У нас нонче субботея» (Подольск)