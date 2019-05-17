Выходные в Воронеже: Губернский стиль, Ночь музеев, итальянское кино

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ

В столице Черноземья продолжается фестиваль "Воронежские духовые ассамблеи имени Халилова". 17 мая с 16.00 на площади Ленина будут выступать детские духовые оркестры. А в 19.00 начнется концерт оркестра штаба Южного военного округа.

18 мая в 12.00 на церемонии закрытия «Воронежских духовых ассамблей имени Халилова-2019» на площади Ленина выступят сводные оркестр и хор. А завершит праздник концерт духовой музыки с участием военного оркестра в/ч 06984 ВМФ РФ, оркестра московских кадетов и ансамбля мажореток из Московской области.

ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО

С 17 по 22 мая в Воронеже при поддержке консульства Италии пройдет кинофестиваль «Итальянские истории». В кинотеатре «Спартак» покажут лучшие фильмы из Италии и про Италию - пять полнометражных картин, два сборника короткометражек и арт-фильм о Микеланджело. Все фильмы - участники и победители международных и итальянских региональных кинофестивалей.

Киноманов ждет путешествие в сердце региона Базиликата, очаровательные зарисовки из жизни итальянцев, романтическая прогулка по Риму и даже празднование Рождества на маленьком острове посреди Средиземного моря.

17 мая в 19.00 покажут комедию «Стажер» (16+). Начинающий юрист устраивается на стажировку к маститому адвокату: он для него и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. И вот покровитель просит парня жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство...

18 мая в 15.00 смотрите сборник короткометражных фильмов «Italian Best Shorts 3: Итальянские фантазии» (12+). Альманах объединил шесть лучших итальянских коротких комедий и мелодрам, а также один анимационный фильм. Героями сборника стали одинокий парень, который любил плавать в ночном бассейне, маленькая девочка с синдромом Дауна, Алессандро Луи и жители Марракеша, две сахарные фигурки и многие другие. Каждая история - это путешествие по миру людей, полных любви и открытых чуду.

18 мая в 19.00 покажут комедийную мелодраму «Я - миллиардер» (16+). Расчетливый и циничный олигарх по решению суда вынужден провести год на общественных работах в приюте для бездомных. При этом у него отобрали загранпаспорт, а ему срочно нужно попасть на важную встречу за границей, иначе сорвется крупная сделка. На какие ухищрения пойдет богач, чтобы провернуть задуманное?

19 мая в 15.00 смотрите арт-фильм «Микеланджело. Бесконечность» (12+).

Через диалог кино и живописи будет показан портрет человека, способного на сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты его идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, - его богатое художественное наследие навсегда вошло в сокровищницу мирового искусства. Фильм воссоздает основные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.

19 мая в 19.00 покажут мелодраму «Сделано в Италии» (16+). Как часто мы ждем перемен, забывая, что все зависит от нас самих. У Рико, казалось бы, есть все для счастья: работа, собственный дом, молодая жена Сара и верные друзья, на которых можно положиться в любой ситуации. Но однажды его жизнь кардинально меняется... Made in Italy - это поэтическое признание в любви к красоте отношений между мужчиной и женщиной, особенно когда одна из женщин - сама Италия.

ГУБЕРНСКИЙ СТИЛЬ

С 17 по 19 мая в Воронеже состоится XVII международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». В этом году он будет посвящен Году театра в России и пройдет под девизом «Магия моды в жизни и театре». Воронежцев ждет Народный карнавал, который уже много лет организует в разных городах России и зарубежья дизайнер Ирина Гончарова.

А 18 мая в Центре Галереи Чижова художники-модельеры России и зарубежья покажут свои идеи в номинациях streetstyle (стиль современной жизни), «бизнес-идея» (индивидуальные бренды), dе luxe (вечерняя, свадебная и нарядная одежда), «креатив» (нестандартные решения и оригинальное исполнение), «этностиль» (национальные черты в современной одежде), «дебют» (творчество юниоров, не достигших 17-летнего возраста), «радость детства» (одежда для детей и школьная форма), «перформанс» (представление Театров моды), «сценический костюм» (одежда для театральных постановок).

- Фестиваль «Губернский стиль» является своеобразным творческим, карьерным и социальным лифтом для молодых дизайнеров одежды. Победители будут делегированы на российские и международные фестивали мод «Русский силуэт», Estet Fashion Week, CHAPEAU, «Поколение NEXT» и другие, на стажировки в Московский дом моды Slava Zaitsev. Обладатель гран-при номинируется на Национальную премию индустрии моды «Золотое веретено», - рассказал продюсер «Губернского стиля» Николай Сапелкин. - Кроме того, победители «Губернского стиля» смогут продемонстрировать свои работы на главном модном подиуме России и Восточной Европы Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В программе фестиваля так же конкурс и выставка fashion-иллюстраций, презентация модельеров Донецкой народной республики, традиционная этнографическая встреча «Казачья вечеря».

Конкурсное дефиле начнется 18 мая в 14.00 в атриуме новой очереди Центра Галереи Чижова, вход свободный.

МУЗЕЙ В КИНО «Ван Гог и Япония»

18 мая в 19.00 в кинотеатре "Спартак" покажут очередной фильм из художественного цикла. «Я завидую японцам», - написал однажды Винсент Ван Гог своему брату Тео. И выставка «Ван Гог и Япония», на основе которой снят фильм, показывает, почему.

Хотя сам художник никогда не бывал в Японии, эта страна глубоко повлияла на его творчество. Он посещал галереи японского искусства в Париже и постепенно создавал свой неповторимый образ «страны восходящего солнца» - изучая, коллекционируя гравюры и обсуждая их с другими художниками. Съёмки фильма проходили не только на выставках во Франции и Нидерландах, но и в самой Японии - её уникальное наследие позволяет лучше понять искусство Ван Гога и увидеть всё его многообразие. Начало в 19.00.

.

ДНИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНОВ

18 и 19 мая в Центральном парке пройдут Дни культуры районов Воронежской области. В субботу жителей столицы Черноземья со своими культурными кодами познакомят ольховатцы. С 13.00 часов в Центральном парке развернется выставка-ярмарка, на которой горожане смогут познакомиться с работами ольховатских мастеров. Для детворы заработает игровая площадка. А в 14.00 зрителей пригласят на концерт ведущих творческих коллективов и исполнителей Ольховатского района в Зеленый театр.

А в воскресенье воронежцев познакомят со своей культурой жители Острогожского района.

Также в 13.00 начнет работу выставка острогожских умельцев, а в 14.00 - стартует концертная программа. Вход свободный.

НОЧЬ МУЗЕЕВ

18 мая Воронежские музеи присоединятся к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет в этом году по теме "Элементы". Посетить музеи можно бесплатно, большинство из них будет открыто допоздна. Подробную программу читайте Ночь музеев в Воронеже-2019: парфюмерный гардероб, крокет, театр теней, квесты и флешмобы

КОНЦЕРТ FERMATA

18 мая в ВКЗ пройдет концерт нового коллектива Воронежского концертного зала - эстрадного хора Fermata. В нем принимают участие солисты, мужской, женский и смешанный составы хора, инструментальный бэнд.

В программе прозвучат кавер-версии популярных хитов отечественной и зарубежной эстрады. Среди них авторские аранжировки популярных исполнителей: Queen, Animal Jazz, Браво, Serebro, Bruno Mars, Уитни Хьюстон, Константина Меладзе, Валерия Сюткина, Игоря Саруханова. Также зрители услышат авторские сочинения и композиции a cappella.

Начало в 19.00.

.

ТЕАТР В КИНО: «Кармен-сюита / Петрушка»

19 мая в кинотеатре "Спартак" прямая трансляция из Большого театра. Покажут балеты "Кармен-сюита" и "Петрушка".Волей афиши в один вечер объединяются два спектакля, когда-то изменившие ход балетной истории. «Петрушка» Стравинского, впервые увидевший сцену в начале ХХ века, открыл западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию. А «Кармен», свободная и откровенная, стала настоящим вызовом для советской сцены.

«Кармен» поставил кубинец Альберто Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой. Там, где ждали исключительно любовных страстей, получилась мощнейшая история о том, что свобода - важнее всего. Этот спектакль пережил смену власти и продолжает оставаться в числе самых любимых зрителями балетов.

«Кармен» зрители увидят в той же редакции, что была поставлена для Майи Михайловны, а вот «Петрушка» - премьера сезона Большого театра. Новую трактовку трагической истории представил словенский хореограф Эдвард Клюг. Его постановка стилистически совсем не похожа на знаменитый балет Фокина: здесь нарочитая стилизация и движений, и костюмов «а ля рус» подчеркивает абстрактность истории. Но главное в «Петрушке» остаётся неизменным: вера в бессмертие души, отчаянный поиск свободы и любви, борьба маленького Петрушки с всесильным кукловодом… Начало в 18.00.

.

ВЫСТАВКА В ДОМЕ АКТЕРА

В Доме актера можно посмотреть двойную выставку: студентка Воронежского художественного училища Алины Голод показывает не только свои картины, но и работы своего отца - Алексея Голода. Он около 15 лет служил в Кольцовском театре, с 1986 по 1999 годы был главным художником театра. Успел поставить в Воронеже вместе с главным режиссером Анатолием Ивановым три десятка спектаклей, в том числе «Уроки музыки» Петрушевской, «Барменша из дискотеки» Андреева, «Собачье сердце» и «Бег» Булгакова, «Самоубийца» Эрдмана, «Все в саду» Олби, «Любовь по переписке» Войновича. Но безвременно скончался. Алексея Голода не стало в возрасте 37 лет - он умер 20 лет назад, в мае 1999 года, во время операции на сердце…

Дочь Алина не успела лично познакомиться с отцом – на момент его кончины ей был всего месяц от роду. Но художественная жилка передалась ей от отца. И теперь дочь соединилась с родителем на общей выставке. Экспозиция представила эскизы талантливого сценографа.

Выставку можно бесплатно посмотреть до 24 мая.

100% ВОРОНЕЖ

На 3-м этаже новой очереди Центра Галереи Чижова открылась выставка "Мы «100% Воронеж». Это своеобразная фотолетопись спектакля восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятого руководством Воронежской области. Напомним, необычный проект, в котором о своем городе рассказали 100 обычных воронежцев, был номинирован на театральную премию «Золотая Маска»-2019 в категории «Эксперимент».

Как родилась идея выставки. Среди участников постановки было и несколько фотографов. Александр Минаков и Александр Масленников собрали коллекцию моментов с репетиций, показов и гастролей.

- Мы все разные, но оказалось, что у нас одни и те же ценности. Мы смогли сказать то, что думаем, смогли молчать тогда, когда это оказалось нужно. Мы - это жители Воронежа, интересные, прекрасные, замечательные люди. Фотовыставка «Мы 100% Воронеж» - пример интеграции обычных горожан в фестиваль, который в этом году пройдет уже в девятый раз.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 16 июня.

ВЫСТАВКИ КСЕНИИ ТАРАКАНОВОЙ

В атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова работает сразу две выставки воронежской художницы Ксении Таракановой. «Галерея в «Галерее» показывает роскошные букеты и пейзажи, написанные на пленэре в Абхазии, весенние улицы Парижа, просыпающаюся природу Черногории, яхты и море - в рамках экспозиции «Мои пленэры», а абстрактный мир, где много экспрессии, живых эмоций - на выставке «Импровизация в ритме и цвете». Представлено около 50 полотен художницы. Несмотря на разнообразие сюжетов, нельзя не узнать почерк автора, имеющего свою творческую "фишку".

Выставка продлится до 22 мая, ее можно будет увидеть ежедневно на 1 этаже «Галереи в «Галерее» с 10.00 до 22.00, вход свободный.