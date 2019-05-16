2019-05-16T14:56:38+03:00
Общество

Нововоронежскую АЭС посетили представители экспертного сообщества Республики Бангладеш

16 мая завершился рабочий визит на Нововоронежскую АЭС делегации Народной Республики Бангладеш
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В её составе – пять представителей экспертного сообщества, в том числе представители Бангладешской комиссии по атомной энергии (БАЕК).

Программа визита предусматривала посещение информационного центра Нововоронежской АЭС, экскурсию на энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) и ознакомление с основными социальными и спортивными объектами города атомщиков.

«Главная задача нашего визита – знакомство с опытом строительства информационного центра атомной станции. Какие нужны материалы и процедуры, чтобы правильно эксплуатировать такой объект и грамотно доводить информацию о работе АЭС до населения» – комментирует директор технического департамента Бангладешской комиссии по атомной энергии (БАЕК) Ахмед Назир.

Делегация посетила смотровую площадку инновационных энергоблоков, блочный пункт управления и машинный зал энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (блока №6 НВАЭС) и совершила обзорную экскурсию по городу Нововоронежу.

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Справка:

В 2011 году между Россией и Народной Республикой Бангладеш было заключено межправительственное Соглашение о строительстве АЭС «Руппур», на берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Планируется, что первая очередь АЭС будет комплектоваться двумя энергоблоками с российскими реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Инновационные энергоблоки Нововоронежской АЭС являются референтными для АЭС «Руппур»

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года.

Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200) введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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