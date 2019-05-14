Хоккеист воронежского «Бурана» Алексей Князев: «По игре сборная России на чемпионате мира пока сильнее всех»

К возвратившемуся в «Буран» Алексею Князеву-старшему у нас сразу возникло много вопросов. И мы их при первой возможности задали.

- Контракт у вас как-то отличается от обычного или он стандартный – один год?

- Совершенно верно – годовой контракт.

- Уверены, что не повторится проблем с финансами (напомним, в течение 2016 года в «Буране» не платили зарплату, доходило до того, что даже клюшек не хватало – Ред.)?

- Думаю, все будет нормально. Руководство поменялось, надеюсь, больше такого не допустят.

- С тех пор, как ушли из «Бурана», вы поиграли за «Спутник» (Нижний Тагил), «Сокол» (Красноярск), «Зауралье» (Курган) и «Рубин» (Тюмень). Все время семью с собой возили?

- А как же без нее, вместе со мной домочадцы переезжали. Зато теперь вернулись домой, в свою квартиру.

- За это время получили скорее положительный или отрицательный опыт?

- Конечно, положительный. Много городов повидал, с разными тренерами поработал. Особняком, конечно, стоит прошлый сезон, когда с «Рубином» чуть-чуть оставалось до Кубка Петрова, но все же не удалось его завоевать.

- Статистика у вас хорошая была, почему уехали из Тюмени, домой потянуло?

- Да мне никто не предлагал оставаться, есть лимит на возрастных игроков (Князеву, напомним, 32 года – Ред.). Поэтому и приехал в Воронеж.

- Как вам новобранцы команды, какие задачи будут «Бурану» под силу в будущем сезоне?

- Ребята сильные подбираются, но все покажут игры в чемпионате.

- Вы в последнее время были капитаном в «Буране». Постараетесь вернуть этот статус?

- Не думаю об этом. Выберут ребята – хорошо, не выберут – тоже нормально.

Даже если Князев-старший и не станет капитаном, все равно будет одним из лидеров команды.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

- Когда начнете готовиться к сезону?

- Не торопитесь, я всего две недели назад предыдущий закончил. С 11 июля, как и вся команда, приступлю к тренировкам.

- Наверняка смотрите чемпионат мира в Словакии. Как вам сборная России, как считаете, выиграет турнир?

- Наша команда – главный фаворит. Это точно. Выдающийся состав, по качеству игры пока никто из участников чемпионата мира наравне не стоит. Только по первому матчу с Норвегией были определенные проблемы с обороной – две шайбы пропустили. Но последние два матча сыграли на ноль. Значит, и там дела наладили. Надеюсь, все будет нормально – наши выиграют.