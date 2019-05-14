Две тысячи байкеров съехались на мотофестиваль в Воронеж

В течение последних четырех лет тысячи гостей со всего мира приезжали в Минск увидеть открытие мотосезона - H.O.G. Sprint Challenge (Harley Owners Group). В этом году начать масштабное шествие по городам СНГ было решено с Воронежа. 11 мая на площади Ленина стартовал легендарный мотофестиваль, в котором приняли участие около двух тысяч мотоциклистов из России и стран ближнего зарубежья.

РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ

Основными организаторами H.O.G. Spring Challenge - 2019 стали клуб Iron Birds Chapter, объединяющий мотоциклистов из России и Белоруссии, и Harley-Davidson - Россия и СНГ. Фестиваль прошел при поддержке правительства области и администрации Воронежа, а также Генеральной прокуратуры РФ.

- Мы хотим представить мотоциклистов городу в новом прочтении. Существует достаточно расхожее мнение, что это нарушители спокойствия. Чтобы этот стереотип разрушить, мы и проводим подобное мероприятие. Хотим показать, что мотоциклисты - серьезные люди, которые не только демонстрируют своим примером, как нужно вести себя на дороге, но и готовы подарить городу насыщенный праздник, - уверен Сергей Каменев, один из организаторов фестиваля.

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Воронеж был выбран выездной площадкой из-за удобного расположения: это и близость к Москве, и наличие федеральной трассы М-4 «Дон». Кроме того, организаторы отметили развитую инфраструктуру, которая позволяет принять большое количество гостей.

С утра на площади Ленина начали собираться хозяева «железных коней». Под аккомпанемент рок-групп прошли выступления Stunt Riding - это выполнение экстремальных трюков. К 12.00 около двух тысяч байкеров выстроились в мотоколонну. Помимо воронежцев здесь были гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Уфы и других городов. Конечно же, приехали мотоциклисты из стран ближнего зарубежья - Беларуси, Финляндии, государств Прибалтики.

«НАША ЦЕЛЬ - В УКРЕПЛЕНИИ ДРУЖБЫ»

В первых рядах были основатели клуба Iron Birds Chapter Артем Чайка и Виктор Лукашенко. Виктор Александрович приехал на мотоцикле с двумя флагами - белорусским и российским. А у Артема Чайки, сына генпрокурора России, - точная копия культового мотоцикла, на котором ездил актер Микки Рурк в фильме «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо».

- H.O.G. Spring Challenge - не просто байкерский фестиваль. Наша цель - в укреплении дружбы между людьми, между городами и странами. Порой мы не знаем даже своих соседей по лестничной клетке, а тут приезжаем знакомиться, завязываем отношения, и сегодня это очень важно, - отметил перед стартом мотопарада Артем Чайка.

Также в фестивале приняли участие замгубернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев, прокурор Воронежской области Николай Шишкин и официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Мотопарад стартовал от площади Ленина: впечатляющая колонна проехала по проспекту Революции, потом через Северный мост вышла на Ленинский проспект. Следующий поворот - на Вогрэсовский мост. В итоге участники выехали на Петровскую набережную и завершили свое движение на Адмиралтейской площади.

Основная площадка фестиваля на Адмиралтейской площади была открыта до 21.00. Фестиваль посетили более 17 тысяч зрителей. Воронежцам и гостям региона представили шоу летающих мотоциклов от спортсменов FMX, а на водохранилище прошли выступления на флайбордах. Весь день на сцене Адмиралтейской площади выступали известные музыкальные группы: «Чичерина», «7Б», «Ногу свело». А завершился H.O.G. Spring Challenge праздничным салютом.