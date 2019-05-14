«Для русского правда важнее жизни»

Уважаемый Александр Алексеевич!

Мы знакомы с тех пор, как Вы закончили факультет журналистики Алматинского госуниверситета и потом работали в казахских изданиях. А вскоре стали собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в нашей республике. И проявили себя как незаурядный журналист, чьи острые статьи и глубокие размышления подвигали нас к анализу происходящего. Помогали найти решение сложнейших общественных проблем. Не случайно Ваши заслуги отмечены Золотой медалью Союза журналистов Казахстана за выдающийся вклад в развитие нашего гражданского общества.

В последние годы основное внимание вы уделяете литературному творчеству. В Казахстане писателя Лапина любят и читают. После знакомства с романами «Русский крест» и «Святые грешники» рады были узнать о выходе нового произведения «Крымский мост».

Своим литературным творчеством Вы помогаете укреплять дружбу наших народов, сохранять память об их общей истории и культуре.

Поэтому, поздравляя Вас с завершением романа и 67-летием, которое отмечаете 14 мая, желаю покорения новых творческих высот!

Амиржан Косанов, кандидат в президенты Казахстана, выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением «Судьба нации»

Амиржан Косанов.

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Февральский переворот на Украине изменил жизни миллионов людей, поставил перед жестким выбором: смириться или оказать сопротивление.

Мы боролись и боремся за освобождение Украины от неофашистов. Ни я, ни мои товарищи не жалеют о своем выборе. Хотя всем нам пришлось пережить утрату Родины, вынужденную эмиграцию.

Так и герой романа русского писателя Александра Лапина «Крымский мост» внезапно упирается в необходимость переосмыслить собственную жизнь и начать всё сначала. Из этой схватки он выходит окрепшим.

Для русского человека правда бывает важнее всего, даже собственной жизни.

Желаю Александру Лапину новых книг, новых правдивых рассказов о жизни России.

Олег Царев, депутат Верховной Рады Украины четырех созывов, общественный деятель

Олег Царев.

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Уважаемый Александр Алексеевич!

Примите мои поздравления с Днем рождения! Сегодня праздник не только для Вашей семьи, но и для ценителей современной литературы и публицистики, ведь Ваше творчество ценят во всей стране. Успех нового романа «Крымский мост», выход которого стал одним из самых ярких событий литературной жизни не только Воронежа, но и всей России, - очередное тому подтверждение. Трудно переоценить культурно-социальную значимость работы, способствующей сохранению истории, преемственности традиций и стабильности общества.

Ваши достижения не ограничиваются литературной сферой. Компетентный руководитель, Вы успешно возглавляете издательство, выпускающее любимые читателями газеты и журналы. Несмотря на постоянно возрастающую популярность интернета, периодика по-прежнему остается одним из основных источников качественной информации.

Пусть и впредь Ваш талант находит воплощение в новых нетривиальных идеях, способных воплотиться столь цельно, как и Ваши уже ставшие достоянием общественности книги! Крепкого Вам здоровья и благополучия!

С уважением,

С.Н. Лукин, член Совета Федерации от законодательной власти Воронежской области

Сергей Лукин.

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Сегодня как никогда важно укрепление нравственного каркаса общества. Для России это традиционно семейные ценности, уважение к старшему поколению, чувство локтя. И почитание нашей героической истории.

Книги писателя Александра Лапина показывают общество в развитии, показывают правдиво, без прикрас. Сменяются эпохи, но исконно славянские ценности остаются. Русский человек по природе человек общинный. Что ему ни делай, он не станет индивидуалистом. Таковы литературные герои Александра Лапина.

На том стоим. С Днем рождения, Александр Алексеевич! Богатырского здоровья, семейного благополучия, творческих находок! С нетерпением ждем новых книг, которые очень нужны нашему обществу.

Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Сергей Гаврилов.

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Уважаемый Александр Алексеевич!

Примите поздравления с Днем рождения от Ваших коллег по Союзу писателей России и пожелания мужества, сил и таланта в нашем главном общем служении: в труде писательском, в деле сохранения духовных и нравственных традиций русской литературы.

Многая и благая Вам, дорогой Александр Алексеевич, лета, успехов на творческом поприще.

От имени Правления Союза писателей России,

Председатель правления Союза писателей России

Н.Ф. Иванов

Николай Иванов.

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Дорогой Александр Алексеевич!

От имени издательства «Вече» сердечно поздравляю с Днем рождения! Мы рады, что имеем самое непосредственное отношение к Вашему писательскому успеху. Результатом нашего многолетнего сотрудничества стали изданные в «Вече» уже 12 художественных произведений и публицистических сборников, и, в первую очередь, важнейшие для поклонников Вашего творчества - эпопея «Русский крест», романы «Святые грешники» и «Крымский мост».

С нетерпением ждем новых, ярких книг и желаем Вам творческого долголетия и неиссякаемой энергии!

Сергей Дмитриев, главный редактор издательства «Вече»

Сергей Дмитриев.

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Дорогой Александр Алексеевич,

от себя лично и от нашего коллектива поздравляю Вас с Днем рождения! Мы в редакции внимательно и с большим участием следим за Вашим творчеством. И надо сказать, что, наверное, лучшим подарком писателя своим читателям и самому себе стал выход Вашего нового яркого романа - «Крымский мост». Наша газета уже откликнулась на это событие, а теперь настало время отзывов широкого круга читателей. Мы знаем, что первая презентация романа пройдет в Крыму, в дни первой годовщины открытия Крымского моста. По удивительной случайности эта дата практически совпадает с днем Вашего рождения, так давайте вместе с читателями в эти дни откроем Ваш «Крымский мост»! И пусть этот роман тоже станет своеобразным мостом - и к новым читателям, и к Вашим будущим книгам.

С пожеланием больших творческих успехов и новых литературных открытий и побед,

Л.В. Колпаков, заместитель главного редактора «Литературной газеты»

Леонид Колпаков.

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Уважаемый Александр Алексеевич!

Правление Воронежского регионального отделения Союза писателей России, редколлегия журнала «Подъём», членом которой Вы являетесь, сердечно поздравляет Вас с Днём рождения. Народная мудрость гласит: человек в жизни должен совершить три главных поступка: воспитать детей, построить дом, посадить дерево. Однако у такой формулы счастья есть и другие грани личной успешности. Вы - яркий журналист, мудрый писатель. Пользуясь метафорой Вашего нового романа, недавно вышедшего из печати, Вы построили свой «Крымский мост». Пусть он надёжно соединяет Ваше сердце с сердцами современников в поиске себя в этом сложном и переменчивом мире.

Иван Щелоков, председатель правления ВРО Союза писателей России,

главный редактор журнала «Подъём»