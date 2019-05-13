Не стало Александра Турбанова

Ушел Александр Павлович Турбанов, не просто надежный партнер нашей газеты, но и хороший друг, добрый и отзывчивый, готовый оказать поддержку в любой сложной ситуации.

За его плечами - 29 лет воинской службы, Афганистан и две чеченские кампании. Он пережил несколько контузий и осколочное ранение в ногу. «Наша главная задача была вернуть ребят живыми домой матерям и семьям, - говорил в интервью Александр Павлович. - Когда я был командиром разведроты в Афганистане, у меня не было ни одного погибшего бойца. И я этим горжусь».

В мирной жизни Александр Турбанов нашел себя в качестве спасателя и инженера. Помогать, строить, созидать - вот, вкратце, главное, что он стремился делать на протяжении всего жизненного пути. Под его строгим, но справедливым руководством расцвела типография. Он заражал сотрудников своим упорством и трудолюбием.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Павловича.

Коллектив ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже»

****

Коллеги и друзья.

С глубоким прискорбием сообщаем, что типография «Прайм Принт Воронеж» понесла тяжелую, поистине невосполнимую утрату: в ночь на 13 мая 2019 года скоропостижно ушел из жизни Генеральный директор типографии Александр Павлович Турбанов.

Закончив службу в Армии, пройдя многие «горячие точки», Александр Павлович гармонично влился в гражданскую жизнь. Огромный жизненный опыт был востребован на новом месте работы. Александр Павлович стоял у самых истоков создания нашего предприятия. Торжественному открытию типографии, которое состоялось в 2005 году, предшествовали несколько лет строительства, которым он руководил лично. И делал это четко, по-военному: у полковника в отставке во всем был идеальный порядок.

Выбор площадки и подрядчиков, переговоры с иностранными партнерами, запуск производства, первый коммерческий тираж, техническое переоснащение и расширение круга заказчиков, постоянная работа над повышением качества продукции… В решение всех этих задач генеральный директор погружался полностью. И все их пропускал через свое сердце…

Особенно ценным для нас было ежедневное личное искреннее общение. Александр Павлович заряжал своей энергией. А еще – собственным примером учил справедливости во всем.

Настоящий руководитель. И настоящий Человек.

Любим и скорбим.

Коллектив типографии «Прайм Принт Воронеж»

****

Больно, когда уходят лучшие. И очень больно - когда это по-настоящему близкие люди.

За которыми - как за каменной стеной.

Таким человеком был для меня Александр Турбанов.

Мы познакомились на рубеже 2000-х. До прихода в наш издательский дом он работал заместителем начальника областного управления МЧС. Имел за плечами опыт афганской, чеченской и других войн, сопровождавших развал СССР. Боевой разведчик. Настоящий полковник.

Надежным, энергичным, хозяйственным он был и в мирной работе. Типография «Прайм Принт Воронеж» под его руководством стала образцовой.

Гендиректора Турбанова считали лучшим и мы, и норвежские партнеры. На нем все и держалось. Что скажет, то сделает. Не обманет. Не подведет.

Но работал он на износ. Был полон идей. Сам мотался по командировкам, накручивая на своей машине по тысяче километров в день. Иногда, призывая его сбавить обороты, я шутил: «Палыч, вечно жить собираешься?!» А он отмахивался и снова куда-то срывался. Хотя сердце такого ритма уже не выдерживало.

Для меня и моих коллег уход Александра Павловича - огромная, невосполнимая потеря.

Вечная память.

Председатель наблюдательного совета издательского холдинга «Евразия-Пресс XXI век» Александр ЛАПИН

****

Светлой памяти А.П. Турбанова

Завтрашний номер газеты будет напечатан уже без Него, без Александра Турбанова, директора воронежской типографии «Прайм Принт». Без нашего уважаемого «Палыча» - неунывающего, обаятельного, прямого Палыча.

Теперь – без Него. Хотя тело его все еще здесь и будет предано земле только послезавтра.

Трудно говорить. Еще труднее произнести это вслух, выплеснуть на бумагу: теперь – без Палыча. Без неугомонного, сильного человека. Без лукавого прищура его глаз и торопливого говорка с остаточным армейским матерком. Без его упругого голоса в телефонной трубке, без крепкого рукопожатия.

Без Его стремительной энергии… Нет, она никуда не пропала! Она осталась в поющих и пахнущих свежей типографской краской машинах, в стоящих за ними людях, в его планах, которым суждено исполниться. Но уже «после»…

Его судьба уже разделилась на эти «до» и «после». А пока, до после/завтра и он, и мы - где-то «между».

Конечно, будем вспоминать Его «до». Точнее, то немногое, что Он рассказывал об Афгане, где служил командиром разведбата и откуда вернул на Родину без единой потери всех своих «пацанов». О Его «первой», самой тяжелой и страшной Чечне. Вспомним Его, поднимающего «с нуля» новую воронежскую типографию…

А «после»… Представить это «после» без Палыча пока не получается. Никак не получается. Никак.

Лев КОМОВ.

Москва – Воронеж, 13 мая.