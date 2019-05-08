Вадим Кстенин: «Мы приложим максимум усилий, чтобы память о защитниках Родины сохранилась навеки»

8 мая на главном воронежском мемориальном комплексе – площади Победы – состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата, посвященная 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Почтить память погибших воинов пришли представители исполнительной и законодательной власти области и города, силовых структур и правоохранительных органов, общественных, ветеранских и молодежных организаций, духовенства, школьники, воспитанники детских садов и другие.

Колонну от администрации Воронежа и городской Думы возглавили мэр Вадим Кстенин и заместитель председателя городского парламента Александр Провоторов.

Завершила мероприятие панихида, проведенная священнослужителями Воронежской митрополии.

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Под залпы оружейного салюта военный оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а почетный караул курсантов прошел торжественным маршем.

– День Победы – это великий праздник! В каждой семье бережно хранят память о погибших и пропавших без вести родных-фронтовиках в той страшной войне, которая унесла огромное количество жизней. Наши предки в короткие сроки восстановили разрушенный город и дали нам надежду на то, что такое никогда не повторится, что наша страна непобедима и что современному поколению необходим мир. Я хочу пожелать ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла – всем тем, кто сегодня с нами – конечно же, здоровья и долголетия! Низко кланяюсь всем тем, кто сложил свои головы, защищая Родину! – отметил Вадим Кстенин.

Сразу после завершения церемонии возложения венков и цветов глава Воронежа Вадим Кстенин вместе с руководителем управы Железнодорожного района Леонидом Беляевым отправился в микрорайон Сомово, чтобы лично поздравить ветерана Великой Отечественной войны Василия Дмитриевича Баланова и вручить ему высшую городскую награду.

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– В 1942 году я закончил 9 классов воронежской школы № 66, а уже в апреле 1943 года был призван в действующую армию. Воевал в составе Первого Украинского фронта 81 стрелковой Калинковичской дивизии. Участвовал в освобождении Польши, был ранен. В мирное время большую часть своей жизни посвятил работе с детьми – преподавал в Политехническом институте, работал в школе №56 здесь в Сомово, – поделился воспоминаниями Василий Дмитриевич.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поблагодарил ветерана за воспитание подрастающего поколения, а также активное участие в работе районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и вручил ему почетный знак «Воронеж - город воинской славы».

– Я поздравляю вас с 74-ой годовщиной Великой Победы, желаю Вам крепкого здоровья, низкий поклон за ваши подвиги в годы войны и вашу трудовую деятельность на благо нашего города и всей страны. Отрадно, что и сейчас вы вносите огромный вклад в воспитание подрастающего поколения, – подчеркнул Вадим Юрьевич.

Руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев тоже поздравил фронтовика с приближающимся светлым праздником.

– Мне очень повезло, что вы, Василий Дмитриевич, были моим педагогом. Коллектив общеобразовательной школы №56 и ученики передают Вам огромный привет и желают крепкого здоровья, – сказал Леонид Иванович.

Василий Дмитриевич вспомнил, что он был строгим и требовательным учителем и отметил, что всегда был рад чему-то научить детей.

Свой творческий подарок Василию Дмитриевичу преподнесла и воспитанница клуба «Восток» Ульяна Матыкина – она трогательно исполнила песни военных лет.

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– Я благодарен за то, что нас никогда не забывают, я всегда рад гостям и общению, – поделился Василий Дмитриевич.

Вадим Кстенин рассказал ветерану, что к 75-ой годовщине Победы администрацией города запланирован масштабный ремонт главного городского мемориала – площади Победы и уже сейчас реализуется программа подготовки к юбилею.

– Мы приложим максимум усилий, чтобы память о защитниках Родины сохранилась навеки, я желаю вам здоровья и надеюсь, что вы сможете принять личное участие в праздничных мероприятиях, – сказал мэр.