Выходные в Воронеже: салют, файер-шоу, мотопарад, авиашоу, Гергиев с оркестром

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 Мая в 10 утра на главной площади города стартует парад с участием военной техники и более 2000 военных. В 10.45 начнет движение колонна «Бессмертного полка» - воронежцы с портретами погибших родственников пройдут от площади Ленина по проспекту Революции до площади Победы.

По традиции, горожан ждет выставка ретро-авто (от площади Ленина до «Спартака») , масштабная ярмарка мастеров на Карла Маркса, на Адмиралтейке - рок-фестиваль «Победа» и файер-фест «Огни Победы». А у «Утюжка» в девять вечера споет группа «Город 312».

Читайте полную программу праздника: День Победы в Воронеже: парад, концерт группы «Город 312» и салют

БЕСПЛАТНОЕ КИНО О ВОЙНЕ

В честь Дня Победы воронежцам покажут один из самых лучших фильмов о войне. Культовую картину Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», участвовавшую в свое время в основной программе Каннского фестиваля, 9 мая можно бесплатно посмотреть в кинотеатре «Пролетарий».

44 года назад «Пролетка» показывала легендарную ленту воронежцам: тогда, в 1975 году, за 46 дней проката «Они сражались за Родину» посмотрели 155,5 тысяч зрителей.

В этот раз фильм, посвященный героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, смотрите 9 мая в 11.00 в большом зале кинотеатра «Пролетарий» - вход свободный.

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БЛОКАДНАЯ КНИГА

День Победы в театре драмы имени Кольцова отметят чтением «Блокадной книги». Встречу посвятят 100-летнему юбилею со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина.

В 60-70-х годах писатели Даниил Гранин и Алесь Адамович собрали и записали воспоминания 200 блокадников. Эти страшные в своей правдивости рассказы, отрывки из писем и дневников легли в основу книги, рассказывающей о 900 днях ужаса, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда. Книгу первоначально запретила цензура, ее издали полностью в 1984 году. В 2009-м году режиссер Александр Сокуров снял фильм «Читаем Блокадную книгу», в котором жители Петербурга - артисты, журналисты, ученые, школьники, студенты, военные, а также немногие оставшиеся свидетели тех событий - читают вслух наиболее поразившие их истории, рассказанные очевидцами.

9 мая Кольцовский театр предлагает воронежцам совершить путешествие по страницам «Блокадной книги» Даниила Гранина. Зрителям покажут и отрывки из фильма Сокурова.

Начало в 14.00, вход свободный.

ФРОНТОВАЯ БРИГАДА

К празднику Победы воронежские артисты воссоздадут концерт фронтовой бригады. Во время Великой Отечественной артисты ездили с выступлениями перед солдатами - с грузовиков актеры читали стихи, певцы, ансамбли и оркестры исполняли патриотические и лирические песни, поднимая дух бойцов.

- Мы хотим воссоздать именно такой концерт военного времени. В программе прозвучат произведения, написанные до войны или во время нее. Будет звучать оркестр, балерины танцевать, артисты будут петь и читать стихи, - сообщил режиссер программы Борис Алексеев. - Это будет сборник лучших образцов фронтовой песни, украшенный стихами поэтов-фронтовиков, письмами советских и зарубежных писателей, а также оперными ариями.

В программе примут участие актеры Никитинского театра, артист Максим Трофимчук, оркестр Воронежского концертного зала под управлением дирижера Евгения Мингалева, солист филармонии Алексей Попов, солисты театра оперы и балета Игорь Горностаев и Игорь Ходяков, балетная труппа театра оперы и балета под руководством Александра Литягина.

Концерт пройдет в Зеленом театре 9 мая в 19.00, вход свободный.

АВИАШОУ

9 мая пилотажная группа «Первый полет» на самолетах Як-52 и Як-54 поздравит жителей Воронежской области с Днем Победы. Авиашоу стартует в Верхней Хаве в 11.00 - гостей ждут на площадке перед местным Дворцом культуры.

Только представьте: четверка самолетов в «ромб» выполняет вираж на минимальных расстояниях. Тройка перестраивается в строй «Правый пеленг» и выполняет фигуру «Веер».

Предусмотрена и концертная программа «С Днем Победы!». Гостей будут угощать солдатской кашей со сладким чаем.

В 14.00 можно будет перебраться на районный аэродром (ул. Полевая), чтобы стать участником спортивного праздника от аэроклуба «Сапсан». Так, пейнтболисты устроят показательные игры – любой желающий сможет надеть пейнтбольный костюм и поиграть, разумеется, после подробного инструктажа. Авиамоделисты порадуют своими выступлениями на планерах, квадрокоптерах, пилотажных моделях, авиамодельных игрушках.

Кроме того, стрелки построят импровизированный тир и за 3 точных выстрела из пневматической винтовки обещают приз. Планеристы организуют выставку. Вы сможете увидеть учебный планер и самолеты-буксировщики.

Завершит праздничную программу в 20.00 выступление лучших коллективов района. А в 22.00 грянет фейерверк.

ПАСХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

10 мая в столицу Черноземья снова приедет фирменный поезд Московского Пасхального фестиваля. За годы своего существования форум стал одним из самых ожидаемых событий в культурной жизни не только страны, но и Воронежа.

В этом году фестиваль стартует 27 апреля и проедет по городам России по 12 мая. И он будет посвящен не только Году театра: 18-й сезон Московского Пасхального фестиваля пройдет под знаком 175-летия Николая Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Мусоргского. Сочинения этих величайших российских композиторов симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сыграют в Москве и в регионах страны.

Музыканты выступят 10 мая в 11.00 в Воронежском концертном зале.

МУЗЕЙ В КИНО: «Молодой Пикассо»

11 мая в кинотеатре "Спартак" - очередной фильм из художественного цикла - о Пабло Пикассо. Откуда берет начало искусство одного из величайших художников всех времен?

Три города сыграли в истории Пикассо ключевую роль: Малага, Барселона и Париж. Фильм «Молодой Пикассо» исследует влияние каждого из них на начинающего художника. В объективе режиссера Фила Грабски «голубой период» и «розовый период» - вплоть до 1907 года, когда Пикассо создает «Авиньонских девиц». Эта картина, написанная 25-летним художником, шокировала художественный мир и изменила его навсегда. Начало в 15.00.

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МОТОПАРАД

Байкеры всей страны откроют сезон в Воронеже. 11 мая в нашем городе пройдет H.O.G. Spring Challenge 2019 - самые крутые мотоциклисты похвастаются своими «железными конями» на масштабном байк-фестивале.

Начнется мото-парад на площади Ленина, где выступят стантрайдеры (исполнители трюков на мотоциклах). В полдень колонна отправится по проспекту Революции через Северный мост на Левый берег, по Ленинскому проспекту байкеры доедут до Вогрэсовского моста и финишируют на Адмиралтейской площади. Там пройдет развлекательная программа с выступления мото-фристайлеров, летающих мотоциклистов и музыкантов, среди которых группы «7Б», «Чичерина», "Ногу свело".

А вечером в Event Hall пройдет концерт с участием финалистов телешоу «Британия ищет таланты» - «Юди». Коллектив покажет необычное танцевальное шоу света и тьмы, завоевавшее признание зрителей во всем мире. Хедлайнером вечернего концерта станет рок-группа «Чайф».

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ДНИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНОВ

11 мая в столице Черноземья стартует очередной, заключительный, сезон Дней культуры районов области. За минувшие два года свои творческие достижения показали 19 районов и два крупных города региона. С мая по июль Воронеж посетят творческие делегации еще 12 районов.

Первым в этом году в Центральном парке представит свое культурное достояние Новохоперский район. 11 мая в 13.00 на аллеях развернется выставка-ярмарка с поделками местных мастеров: знаменитые новохоперские пуховые изделия, образцы лоскутного шитья, домотканые ковры, валянные изделия из шерсти. Для детворы заработает игровая площадка. А в 14.00 в Зеленом театре выступят ведущие творческие коллективы и исполнители района с программой «Нет родины краше Прихоперья».

12 мая эстафету у новохоперцев примет Подгоренский район.

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН В ОПЕРНОМ

11 мая в театре оперы и балета пройдет премьера новой музыкальной комедии «Семейный ужин». В основу либретто легла история известного французского драматурга Марка Камолетти. Лихо закрученная интрига вовлекает героев в водоворот событий, вынуждая их отчаянно выпутываться и «на ходу» сочинять разные небылицы. Искрометный спектакль будет держать в напряжении вплоть до финала. Как и полагается в музыкальной комедии, в спектакле будет много мелодий, пения и танцев. Партитура составлена из фрагментов произведений классиков мировой оперетты Жильбера, Кальмана, Легара, Оффенбаха, Штрауса.

Поставил спектакль режиссер Левон Микаелян, балетмейстеры-постановщики Михаил Негробов и Анна Смольянинова.

Начало в 18.00.

ТЕАТР В КИНО: «Валькирия»

12 мая в кинотеатре "Спартак" трансляция из Метрополитен опера. «Валькирия» - вторая опера цикла «Кольцо нибелунга» Вагнера. Она же - обладательница самого узнаваемого фрагмента из его творчества. «Полет валькирий», восьмиминутный музыкальный эпизод, предваряющий третий акт оперы, известен даже тем, кто никогда не слышал имя автора. Многослойный сюжет с постепенным раскрытием тайн героев, подложными именами и неожиданно обретенными родственниками вырастает из скандинавской мифологии и отсылает к постоянной вагнеровской мысли о земной, человеческой любви, которая должна и может быть дороже всех предначертаний. Начало в 15.00.

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100% ВОРОНЕЖ

На 3-м этаже новой очереди Центра Галереи Чижова открылась выставка "Мы «100% Воронеж». Это своеобразная фотолетопись спектакля восьмого Платоновского фестиваля «100% Воронеж», неоднозначно воспринятого руководством Воронежской области. Напомним, необычный проект, в котором о своем городе рассказали 100 обычных воронежцев, был номинирован на театральную премию «Золотая Маска»-2019 в категории «Эксперимент».

Как родилась идея выставки. Среди участников постановки было и несколько фотографов. Александр Минаков и Александр Масленников собрали коллекцию моментов с репетиций, показов и гастролей.

- Мы все разные, но оказалось, что у нас одни и те же ценности. Мы смогли сказать то, что думаем, смогли молчать тогда, когда это оказалось нужно. Мы - это жители Воронежа, интересные, прекрасные, замечательные люди. Фотовыставка «Мы 100% Воронеж» - пример интеграции обычных горожан в фестиваль, который в этом году пройдет уже в девятый раз.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 16 июня.

ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ РАБОТ ВОРОНЕЖСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗА 5 ЛЕТ

В выставочном зале на Кирова, 8 работает областная выставка, посвященная пятилетним итогам творческой деятельности Воронежского отделения Союза художников России.

Масштабный проект представил лучшие произведения живописи, графики, скульптуры, современной иконописи воронежских творцов, которые приняли участие на многих крупных экспозициях - XIII Всероссийской художественной выставке в Москве, Всероссийских художественных выставках «Наука и космос на службе мира» в Смоленске и «Лики России» в Архангельске, ХII Региональной художественной выставке в Липецке.

Выставка продлится до 12 мая. Вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ КСЕНИИ ТАРАКАНОВОЙ

В атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова работает сразу две выставки воронежской художницы Ксении Таракановой. «Галерея в «Галерее» показывает роскошные букеты и пейзажи, написанные на пленэре в Абхазии, весенние улицы Парижа, просыпающаюся природу Черногории, яхты и море - в рамках экспозиции «Мои пленэры», а абстрактный мир, где много экспрессии, живых эмоций - на выставке «Импровизация в ритме и цвете». Представлено около 50 полотен художницы. Несмотря на разнообразие сюжетов, нельзя не узнать почерк автора, имеющего свою творческую "фишку".

Выставка продлится до 22 мая, ее можно будет увидеть ежедневно на 1 этаже «Галереи в «Галерее» с 10.00 до 22.00, вход свободный.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

В музее имени Крамского работает экспозиция, посвященная Году театра в России. В выставочном зале разместилась выставка «Нина Гапонова. Маленький мир в картинной раме». Проект представил около 50 эскизов, созданных известным театральным художником к спектаклям за 1970-2010 годы.

Нина Гапонова в период с 1971 по 1988 годы Нина Ивановна была главным художником Воронежского театра драмы имени Кольцова. Она была первой женщиной на этой должности за более 200-летнюю историю существования театра. В работах Нины Гапоновой запечатлена история воронежского театра. Большинство спектаклей, над которыми работала Нина Ивановна, уже не идут на сцене, но на ее холстах они вновь предстают перед зрителями. В костюмах, сшитых по эскизам Гапоновой, выходили на сцену легенды Воронежской драмы - Римма Мануковская, Кира Трапезникова, Евгений Смирнов, Татьяна Краснопольская. На счету Гапоновой более 200 постановок в разных жанрах - она оформляла не только драмы, в ТЮЗе - сказки, в Воронежском ТОБе - оперы и балеты, телеспектакли и концерты.

Выставка продлится до 26 мая.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

В музее имени Крамского работает выставка Ильи Глазунова - обладателя многочисленных почетных званий и наград, завоевавшего признание далеко за пределами родной страны, ставшего классиком еще при жизни.

Вехой в русском искусстве стали монументальные картины Глазунова «Вечная Россия», «Мистерия XX века», «Великий эксперимент», «Разгром храма в Пасхальную ночь», «Рынок нашей демократии» и «Раскулачивание», отразившие философию художника-патриота и его осмысление событий отечественной истории. Талант мастера проявился не только в изобразительном искусстве, блистательный живописец и график, работавший во многих жанрах, внес также весомый вклад в отечественную сценографию, создавал и воплощал в жизнь архитектурные проекты. Выставка продлится до 22 мая.

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ