Председатель Воронежской облдумы прошел тест на знание событий Великой Отечественной войны

В Воронежской области для проведения «Диктанта Победы» было организовано 13 площадок. Одной из центральных стала площадка в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина. Здесь для участия в «Диктанте Победы» зарегистрировались 125 человек. Среди участников, проходивших тестирование на этой площадке, были председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции «Единая Россия» в областной думе Роман Жогов, другие представители органов власти и жители Воронежа.

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В Воронежской области акция проводится региональным отделением партии «Единая Россия» при поддержке Воронежской областной Думы.

«Диктант Победы» проводился в виде тестов, задания были разработаны Российским государственным гуманитарным университетом под эгидой Российского исторического общества. Все участники получили бланки с 20 вопросами. Пользоваться гаджетами во время проведения тестирования было запрещено. На ответы каждому участнику было отведено 45 минут, однако некоторые справились с заданиями теста намного быстрее. В числе тех, кто первым сдал свою работу, был и Владимир Нетёсов. После завершения диктанта председатель Воронежской областной Думы отметил, что вопросы, подготовленные для тестирования, были достаточно серьезными, требующими глубоких знаний истории своей страны.

– Участие в «Диктанте победы» – это лишний повод в преддверии великого для всей страны праздника Дня Победы вспомнить те исторические события, те даты, когда наша страна дала отпор врагу. Наш город Воронеж в годы войны внес огромный вклад в общую Победу. Наши деды и прадеды отстояли свободу и независимость. Благодаря им мы сегодня живем под мирным небом, развиваем нашу Воронежскую область. Я считаю, что каждый человек должен знать историю своей страны, чтить память о подвигах своих земляков, – сказал Владимир Нетёсов.

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Результаты «Диктанта Победы» будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф и официальных сайтах организаторов 12 июня. Победители будут определяться на местном, региональном и федеральном уровнях. Лучшие смогут побывать на юбилейном военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Кроме того, получат карты, дающие право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране, литературу о Великой Отечественной войне и электронные гаджеты.

К слову, накануне проведения акции председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Встреча прошла 6 мая на территории воронежского Музея-диорамы. Во встрече приняли участие также депутаты Воронежской областной Думы, Государственной Думы, руководство музея-диорамы.

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Встреча прошла в формате диалога, в ходе которого молодые люди могли задать вопросы ветеранам и представителям власти. В частности, волонтеры поинтересовались возможностью открытия интерактивной экспозиции на территории Музея-диорамы. Директор Музея-диорамы Мария Заблоцкая сообщила, что уже принято решение о создании мультимедийного зала, который полностью будет посвящен вкладу Воронежа в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Участник встречи, ветеран заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Центрального района Воронежа Николай Борисов рассказал, что совместно с советом ветеранов, администрацией города и руководством музея уже проводилось обсуждение будущей концепции развития музея. Есть предложение создать стенд, посвященный танковому корпусу, который формировался в Воронеже в июне 1942 года и принимал участие в боях. Кроме того, планируется подготовить подробную информацию о подвигах героев Советского Союза, которые увековечены на аллее Героев в парке Патриотов. Еще один стенд будет посвящен героям Советского Союза, которые получили звания при защите Воронежа. Пока в списке 9 человек, работа по поиску информации о других героях ведется.