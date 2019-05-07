2019-05-07T15:38:40+03:00
Общество

Молодые атомщики Нововоронежской АЭС проведут патриотическую акцию в День Победы

Цель мероприятия – сохранение памяти о подвиге отцов и дедов; воспитание патриотизма у нынешнего и будущих поколений; призыв к изучению истории своей страны
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9 мая Организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС (ОМА НВ АЭС) и студенты Нововоронежского политехнического колледжа (НИЯУ МИФИ) проведут в Нововоронеже патриотическую акцию «Помнишь Победу – напиши имя деда», приуроченную к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель мероприятия – сохранение памяти о подвиге отцов и дедов; воспитание патриотизма у нынешнего и будущих поколений; призыв к изучению истории своей страны.

На площадке у городского фонтана планируется установить стенды с плакатами, на которых каждый желающий может написать имена своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Волонтеры будут раздавать горожанам один из главных символов праздника – Георгиевские ленточки, которые можно прикрепить на груди у сердца в знак благодарности ныне живущим героям, а также в знак памяти о погибших. По итогам акции плакаты будут переданы в Совет ветеранов г. Нововоронежа. На данный момент в городе проживает 17 ветеранов Великой Отечественной войны. С каждым годом прямых свидетелей страшных событий середины XX века становится все меньше.

«Мы – счастливые люди и этим обязаны ветеранам Великой Отечественной войны. Именно они ценой своего здоровья, а многие и ценой собственной жизни отвоевали мир. Наш прямой долг – помнить их подвиг», - рассказал один из организаторов акции, электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) НВ АЭС Родион Терсинцев.

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Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). АЭС расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора АЭС являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В 2018 году энергоблок №4 включен в сеть после полномасштабной модернизации. Срок его эксплуатации продлен в целом на 60 лет. Энергоблок № 6 Нововоронежской АЭС введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. 1 мая 2019 года на Нововоронежской АЭС состоялся энергетический пуск энергоблока №7.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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