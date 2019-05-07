Владимир Нетёсов принял участие в акции «Иду к ветерану»

Спикер регионального парламента побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 6 мая.

Домой к 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны Владимир Нетёсов приехал с подарками и поздравлениями. Фронтовик, почетный гражданин Левобережного района, обладатель памятного знака «Воронеж – город воинской славы» встретил председателя Воронежской областной Думы при полном параде. На армейском кителе – боевые награды, среди которых ордена «Отечественной войны» I и II степени, медали «За победу над Германией», «За взятие Варшавы», «За безупречную службу» I, II, III степени. Ветеран показал и нашивки за ранения, полученные, в том числе, в боях за Воронеж.

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За чашкой чая Сергей Некраш рассказал Владимиру Нетёсову о наиболее памятных моментах своей фронтовой жизни. О том, как 17-летим парнем тушил на крышах воронежских домов зажигательные бомбы, как вместе с такими же ребятами помогал ликвидировать последствия страшного авианалета, унесшего жизни десятков детей в Саду Пионеров, о четырех тяжелейших ранениях и о Великой Победе, которую встретил в госпитале.

Ветеран показал председателю Воронежской облдумы альбом с фотографиями уже мирной жизни. Сейчас на службу Родине заступило уже третье поколение офицеров семьи Некраш. Оба внука фронтовика продолжают военную службу в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Но по традиции семья в полном составе соберется 9 мая в Воронеже, в городе, который в 1942-43 годах освобождал Сергей Некраш.

– Сергей Валерьевич своим примером воспитал настоящих защитников отечества не только в своей семье. Он принимает активное участие в патриотическом воспитании нашей молодежи – встречается со школьниками и студентами, рассказывает о героических страницах нашей истории. Несмотря на возраст, он по-прежнему в строю, – отметил Владимир Нетёсов. – Мы гордимся нашими ветеранами, всеми, кто защищал, восстанавливал наш город. И сегодня мы не должны давать повода кому-либо переписывать нашу историю. Подвиг советского солдата, подвиг воронежцев вписан в историю нашей страны и всего мира.

Председатель Воронежской областной Думы пожелал ветерану здоровья и крепости духа. А еще Владимир Нетёсов и Сергей Некраш договорились встретиться в День Победы на главной площади Воронежа – на военном параде. Несмотря на возраст и не всегда хорошее самочувствие, Сергей Некраш еще ни разу не пропустил главный праздник своей жизни. 9 Мая он всегда встречает среди друзей-фронтовиков.

Кстати

Депутаты Воронежской областной Думы активно принимают участие в акции «Иду к ветерану».

В рамках акции, которая традиционно проходит в регионе в апреле-мае, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям, у которых не осталось близких родственников, оказывается адресная помощь в решении бытовых и хозяйственных проблем.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что в преддверии празднования Великой Победы депутаты всех уровней традиционно принимают активное участие в различных патриотических акциях, открытых уроках, помогают приводить в порядок воинские захоронения и памятники, оказывают практическую помощь ветеранам войны и труженикам тыла.

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию Дня Победы представители депутатского корпуса Воронежской областной Думы проводят недели выездных тематических приемов ветеранов. В рамках проекта «Старшее поколение» также организовано посещение участников Великой Отечественной войны социальными, медицинскими работниками и волонтерами.

– Такая работа очень важна и необходима. Она проводится нами в течение всего года. Но именно накануне праздника Великой Победы ветеранам важно видеть рядом с собой людей, с которыми можно поделиться проблемами, жизненным опытом, и в ответ получить необходимое внимание и помощь. Наша задача – поддержать их, сделать их жизнь комфортнее, и, конечно, еще раз показать, что мы помним о подвиге, который они совершили, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.