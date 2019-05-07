Научиться опережать время

Сегодня наряду с созданием проектов автодорог и мостов ее сотрудники участвуют в разработке новых технологий, отраслевых нормативных документов и учебных пособий.

Идеи сильны воплощением

- Основой эффективного рабочего процесса у проектировщиков являются их компетенция, опыт и уровень ответственности за порученное дело, - говорит Мирон Карпович, генеральный директор ООО «Центр-Дорсервис». - И моя задача как руководителя - создать в коллективе атмосферу, позволяющую реализовать свой потенциал каждому сотруднику, в том числе принимаются и находят поддержку стремление к самосовершенствованию, новаторству.

Научный подход Мирон Карпович рассматривает гораздо шире, чем, к примеру, сотрудничество с вузовской наукой. Развитие увязано с непосредственным вовлечением сотрудников в исследовательскую деятельность. В компании работает научно-технический отдел под руководством доктора технических наук, профессора, заслуженного строителя России Давида Шапиро, известного в профессиональной среде как автора учебников и монографий, а также разработчика ряда отраслевых нормативных документов.

В организации работают 2 доктора и 8 кандидатов наук. Четверо из них защитили диссертации без отрыва от основной производственной деятельности - проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений. Шестеро сотрудников обучаются в аспирантурах ведущих вузов России. Как результат, в ООО «Центр-Дорсервис» идут вперед, предлагая инновационные решения. Так, в течение 2016 - 2018 годов сотрудниками организации разработано 8 отраслевых нормативных документов, в каждом из которых реализованы результаты исследований в том или ином направлении. К примеру, в компании был разработан первый нормативный документ по применению беспилотных летательных аппаратов для проведения инженерных изысканий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Аэрофотосъемка дополняет возможности программных продуктов проектирования, позволяя видеть детали будущего объекта, недоступные при наземных изысканиях и анализе спутниковых снимков.

- Нами разработан и прошел утверждение документ, регламентирующий один из вопросов применения ВIM-технологий, - продолжает Мирон Карпович. - Это перспективное и передовое направление проектирования, и сегодня мы сформировали подразделение, которое решает вопросы применения ВIM-технологий для проектирования искусственных сооружений и автомобильных дорог.

Кадры решают все

Из многочисленных дипломов и свидетельств, которые представлены для всеобщего обозрения в офисе компании, Мирон Карпович считает наиболее значимым диплом лауреата специальной премии за создание прогрессивной системы формирования кадрового резерва. Впрочем, в пояснениях он не ищет сложных конструкций. «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Принимай молодого специалиста, учи и воспитывай. И постарайся привить уважительное отношение к делу, которому служит...»

Сегодня в ООО «Центр-Дорсервис» работают более 200 сотрудников. Пожалуй, столько было разве что в проектных институтах времен бывшего Союза. Генеральный директор считает, что именно объединение в единой структуре полного перечня проектно-изыскательских функций позволяет работать эффективно, вкладывать средства в модернизацию и выполнять заказы любой степени сложности в требуемые сроки. Причем в компании стремятся применять позитивный опыт не только в производственной сфере. К примеру, «полный соцпакет» здесь означает гораздо больше, чем обычно. Так, работник предприятия может получить ряд медицинских услуг, не выходя за его пределы.

В прошлом году ООО «Центр-Дорсервис» было выполнено 85 государственных контрактов. Как правило, проекты получают одобрение с первого предъявления.

- Мы ответственно относимся к прохождению государственной экспертизы. Не уходим от экзаменов, а к ним идем. Нас должны проверять и давать нам оценку. И каждая наша победа - это колоссальная поддержка в работе, - отмечает Мирон Карпович.

В нынешнем году в компании работают над новыми сложными и интересными проектами не только в Воронежской, Белгородской, Пензенской и других областях Центрально-Черноземного региона, но и далеко за его пределами - в Башкирии, Алтайском и Хабаровском краях, Иркутской и Амурской областях. Завершается реализация уникального проекта противолавинной галереи на Транскаме (Транскавказской автомагистрали). В родном регионе наиболее важная и ответственная задача - разработка проекта дублера Московского проспекта в Воронеже.

- В проектировании решающая роль принадлежит человеческому фактору, где в ряду деловых качеств ведущее значение имеют творческий подход, квалификация и преданность делу, - говорит Мирон Карпович. - Воплощать в жизнь планы будут люди, поэтому средства, которые сегодня мы вкладываем в персонал, - это инвестиции в будущее компании и тех регионов, где по нашим проектам будут построены дороги и мосты.

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СКАЗАНО

- В «Центр-Дорсервисе» мы пошли по пути создания системы, которая позволяет специалистам постоянно углублять знания и расширять кругозор на основе непрерывного обучения в процессе проектирования, участия в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР) и, главное, - в постоянном взаимодействии с организациями, воплощающими проекты в жизнь, - строителями и эксплуатационниками. Только такой подход позволит воспитать специалистов своего дела, способных решать технические и организационные проблемы не только сегодня, но и завтра.

Мирон Карпович, генеральный директор ООО «Центр-Дорсервис».

ЗНАЙ НАШИХ!

В компании «Центр-Дорсервис» был разработан первый в России нормативный документ по применению беспилотных летательных аппаратов для проведения инженерных изысканий при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.

Автор Михаил БОБРЫШЕВ.

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