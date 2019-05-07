На Платоновфесте воронежцы встретятся с писателем Варламовым и мультипликатором Норштейном

Дирекция Платоновфеста объявила литературную программу девятого форума искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня. На фестивале пройдет девять творческих встреч - с писателями, поэтами и издателями. Посетить их воронежцы смогут бесплатно.

8 июня 16.00 в книжном клубе «Петровский» встреча «Глобальный роман. Задачи литературы в XXI веке» - это творческая встреча с Алексеем Поляриновым - одним из самых перспективных молодых авторов страны («Пейзаж с падением Икара», «Центр тяжести» - роман, ставший одной из трех главных книг 31-й Московской международной книжной выставки-ярмарки), переводчиком, блогером, колумнистом интернет-изданий.

9 июня в 16.00 в «Петровском» писатель и поэт Алексей Сальников порассуждает на тему «Преодоление боязни перед текстом» и представит романа «Опосредованно». Автор получил всероссийскую известность после выхода романа «Петровы в гриппе и вокруг него» (2016), удостоенного приза критического жюри литературной премии НОС и премии «Национальный бестселлер». Литературный критик Галина Юзефович считает, что Сальников «пишет свежо, как первый день творения».

10 июня в 15.00 в конференц-зале главного корпуса ВГУ пройдет встреча, посвященная 90-летию романа «Чевенгур» - с платоноведом Натальей Корниенко, ответственным редактором издания «Архив А.П. Платонова. Книга 2. Описание рукописи романа «Чевенгур».

11 июня в 17.00 в «Петровском» пройдет презентация второго, дополненного издания книги «Андрей Платонов. Письма. 1920-1950 гг.».

12 июня в 16.00 в «Петровском» творческая встреча с писателем Дмитрием Даниловым, автором повестей «Черный и зеленый», «Дом десять», романов «Горизонтальное положение» (номинация на премию «Национальный бестселлер», финал российской национальной литературной премии «Большая книга» и шорт-лист премии НОС), «Описание города» и «Есть вещи поважнее футбола». В последние годы Данилов получил широкую известность как драматург. Автор пьес «Сережа очень тупой», «Свидетельские показания», лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Работа драматурга» за «Человек из Подольска», кстати, эту пьесу воронежцы слышали на читках проекта «СИТО» в драмтеатре в 2018-м.

13 июня в 19.00 в «Петровском» творческая встреча «Поэзия есть, и она касается каждого» - свои стихи воронежцам почитает Татьяна Вольтская. Автор десяти сборников стихов - «Стрела», «Тень», «Цикада», Cicada, Trostdroppar, «Письмо Татьяны», «Из варяг в греки», «Угол Невского и Крещатика», «Избранное», «В легком огне. Стихи». Вольтская - лауреат Пушкинской стипендии (Германия, 1999), лауреат премии журнала «Звезда» (2003) и премии журнала «Интерпоэзия» (2016).

14 июня в 19.00 в «Петровском» пройдет творческий вечер известного мультипликатора, автора «Ежика в тумане», лауреата Госпремии СССР, премии «Триумф», премии имени Андрея Тарковского - Юрия Норштейна. «Свободный разговор» посвящен выходу его книги «Снег на траве».

15 июня в 14.00 в «Петровском» запланирована творческая встреча с известным театральным художником и писателем Эдуардом Кочергиным. Главный художник БДТ имени Товстоногова, лауреат Госпремий СССР, Госпремии РФ, автор книг «Ангелова кукла», «Крещенные крестами», «Записки Планшетной крысы», «Завирухи Шишова переулка», чьи литературные работы отмечены премией «Национальный бестселлер» и премией имени Довлатова, в этом году стал лауреатом Платоновской премии - за «многогранность и достоинство». В прошлом году на Платоновфесте воронежцы познакомились с театральными работами Эдуарда Кочергина, в этом году смогут открыть его для себя как писателя. Автор прочитает главы из своей новой книги «Лидка Петроградская».

15 июня в 16.00 в «Петровском» свой роман «Душа моя Павел» представит писатель и публицист, постоянный автор серии «Жизнь замечательных людей», лауреат премии Александра Солженицына, премии «Большая книга» - Алексей Варламов. Известность ему принесли роман «Лох» и повесть «Рождение», которая победила в конкурсе «Антибукер».