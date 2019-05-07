Воронежская ряженка «Вкуснотеево» прошла «Естественный отбор»

Можно ли встретить настоящую качественную ряженку на полках современных магазинов? В этом вопросе на днях разбирались Отар Кушанашвили и Зинаида Руденко в программе «Естественный отбор» на канале «ТВ Центр». Что важно: передача не сотрудничает с производителями товаров народного потребления – то есть является независимой.

Под прицел ТВ-экспертов попали пять марок одного из самых нежных продуктов – это ряженка «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка» и «Из молока нашей дойки». Наверняка вам интересно, как же компетентное жюри оценило кисломолочный напиток воронежского комбината «Молвест»?

Всем конкурсантам предстояло пройти две проверки. Первая – народный контроль, который возглавила актриса Людмила Полякова. Вторая – лабораторная экспертиза, показавшая, есть ли в образцах запрещенные добавки, загустители или консерванты.

В итоге союз потребителей «Росконтроль» и народные участники программы признали «Вкуснотеево» качественным товаром! Более того, именно воронежская ряженка вместе с «коллегой» из Вологды разделила первое место в этом конкурсе.

- Достоинство «Вкуснотеево»: продукт безопасен. В нем присутствует исключительно молочный жир. Довольно высокое содержание локтулозы, которая образуется при топлении молока, – подвел итог Александр Борисов, сопредседатель союза потребителей «Росконтроль».

Эксперты программы отмечали не только успехи: некоторых других «испытуемых», которые по итогам передачи были признаны не безопасными, отправили в утилизатор.

- У нашей компании десять молочных ферм - это гарант качества продукции. Мы не боимся испытаний, так как используем высокую многоуровневую систему стандартов качества сырья. Уверены в качестве и вкусе молочной продукции всех торговых марок компании «Молвест», - подчеркнул Анатолий Лосев, генеральный директор воронежского молкомбината.

Действительно, густая и нежная по консистенции ряженка «Вкуснотеево» с мягким кисломолочным слегка сладковатым вкусом пользуется большим спросом не только в Воронеже, но и во многих других городах нашей страны. Производитель же понимает свою ответственность за здоровье каждого покупателя.

В завершении выпуска программы «Естественный отбор» воронежский «Молвест» был объявлен добросовестным производителем, а ряженке «Вкуснотеево» по итогам экспертиз вручили знак качества.

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