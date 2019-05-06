В селе под Воронежем День Победы всегда празднуют 8 мая

Цветы на Братских могилах. Трогательные стихи и песни, прославляющие подвиг советского народа. Шествие с портретами погибших родственников. Сверкающие на солнце медали и ордена. И, конечно же, сами ветераны. День Победы невозможно спутать ни с одним праздником.

Мы привыкли отмечать его 9 Мая, но вот в селе Ямное, расположенном в 20 минутах езды от Воронежа, торжество проводят на день раньше - восьмого числа. Некоторые местные жители недоумевают, почему так происходит, и высказывают недовольство в соцсетях, мол, из-за переноса даты на мероприятия никто не приходит.

Негодование жителей Ямного в Сети.

Директор Дома культуры Ямного Светлана Китаева рассказала, какими мотивами руководствовалась администрация, принимая такое решение:

- Отмечать День Победы 8 мая - это уже давняя традиция, так делают все поселения Рамонского района (село Ямное входит в него, - ред.), а 9 мая их представители едут на празднование в Рамонь. Такое у нас, можно сказать, негласное правило. Утром восьмого числа в 11.30 у нас митинг, шествие «Бессмертного полка», возложение цветов и венков к Братской могиле, чествование ветеранов и вручение им подарков. Вечером в семь часов начинается концертная программа, которая продолжается до 23.00, - поясняет Светлана Николаевна.

принтскрин записи в группе "Ямное" в ВК.

Еще одна причина, по которой праздник переносят на "пораньше", - близость к Воронежу:

- У нас в Ямном очень много коллективов художественной самодеятельности. Например, есть "Горница" - его приглашают и в Рамонь, и в Воронеж на День Победы, на День города. И так уже пять лет. Однажды мы отказались от выступлений и попробовали провести 9 Мая в дату, так к нам пришло три человека, потому что все уехали на парад в Воронеж. Там смотреть концерты и салют. И зачем нам оставлять коллектив для такого количества зрителей? Это нецелесообразно. А вот восьмого числа собирается все село - больше тысячи человек. Люди спешат после работы на праздник. Не понимаю, кому это может быть неудобно.

Специализирующийся на Великой Отечественной войне воронежский историк Виктор Шамрай считает, что в ситуации нет ничего страшного:

- Акт о капитуляции подписан в ночь с 8 на 9 мая. В Европе это событие отмечают восьмого числа, у нас - девятого. Официальный праздник. Но в принципе, если в Ямном есть какие-то организационные проблемы, то в переносе даты нет никакого криминала.