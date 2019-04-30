2019-04-30T17:06:30+03:00
Общество

На фестивале в Воронеже дети делали самолет на 3D-принтере и гоняли на хаски

Ребята получили массу удовольствия и приобрели много полезных знаний [фото]
Олег КУЗНЕЦОВ
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Такой пузырь еще попробуй надуй!Такой пузырь еще попробуй надуй!Фото: предоставлено организаторами.
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Межрегиональный фестиваль детского отдыха, досуга и развлечений прошел в Воронежском Центральном парке (бывшем «Динамо») в субботу, 27 апреля. Хотя официальное сезонное открытие парка состоится только 1 мая, для участников праздника в день фестиваля включили фонтаны.

С утра до вечера ребят ждали игры, конкурсы, мастер-классы, призы и подарки. Самые смелые подолгу задерживались на выставке спасательной техники, посвященной 370-летию пожарной охраны России. Ребята переодевались в боевую одежду пожарного, забирались в кабины спецмашин, участвовали в конкурсах.

На фестивале был представлен полный набор специализированной техники: пожарные автомобили, автолестницы, гидроциклы, мотоциклы. Сотрудники пожарной охраны рассказывали детям, как опасно играть с огнем. Правила безопасности лучше запоминаются, когда ребенок сидит в форме в автомобиле или держит в руках пожарный ствол. И многие тут же сообщали своим родителям, что хотят стать пожарными.

Пожарные давали поиграть с техникой. Фото: предоставлено организаторами.

Пожарные давали поиграть с техникой.Фото: предоставлено организаторами.

Также во время фестиваля прошли соревнования по дзюдо, в которых участвовали 62 юных спортсмена в возрасте от семи до десяти лет. Соревнования были посвящены фестивалю детского отдыха и пропагандировали здоровый образ жизни. В программе были и показательные выступления. Всем желающих заниматься дзюдо рассказывали как и где проходят занятия.

Каждый ребенок мог найти на фестивале занятие по интересам: одни мастерили и запускали планеры, другие раскрашивали огромную картину, пытались разгадать секреты фокусов и химических опытов, играли в настольные игры. Можно было сделать сувенирный самолетик на 3D-принтере или прокатиться на велоповозке, запряженной парой хаски.

Представители школы иностранных языков играли с детьми, общаясь исключительно на английском языке. Урок был построен в игровой форме и даже если ребенок не знает языка, он понимает, чего от него хотят, и с удовольствием повторяет новые слова. У детей нет барьеров, нет страха, что их не поймут, если они скажут что-то не так, и они быстро учатся, полностью погружаясь в языковую среду.

На фестивале дети и их родители получили много информации о летнем отдыхе, туризме, тематических детских лагерях, познакомились с вожатыми.

Начинающим туристам предложили пройти квест «Путешествие», главным заданием которого стала фотосессия участников в виде экзотических животных. А призами были экскурсии по Воронежу, сладости, рюкзачки, игрушки.

Всего на фестивале разыграли более 200 призов - коробки с мороженым, путевка на море и сертификаты – на уроки дайвинга, полет на планере, отдых на туристских базах, занятия в развивающих школах, посещения игровых комнат и творческих мастерских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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