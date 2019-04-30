В учебно-информационном центре Нововоронежской АЭС открылась новая экспозиция поискового отряда «Пересвет»

Велопробег по маршруту Нововоронеж-Десногорск, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартует 1 мая.

На торжественном открытии музея присутствовали почётные гости: и.о. заместителя директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов, председатель профкома Юрий Бабенко, председатель совета ветеранов Валентина Кудрявцева, председатель Общественной палаты Нововоронежа Инна Кудряшова.

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«Мы живём в непростое время, когда историю пытаются переписать. Во многом благодаря усилиям участников поискового движения это, к счастью, невозможно. Подвиг наших отцов, дедов и прадедов навсегда в наших сердцах. Я уверен: наши внуки и правнуки и следующие поколения россиян будут знать правду и помнить, кто победил в Великой Отечественной войне», – сказал Олег Уразов, приветствуя собравшихся.

«От героев былых времён не осталось порой имён. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй, травой. Это очень проникновенные и правдивые слова песни из кинофильма «Офицеры». Много осталось неустановленных имён, неизвестных могил. Пожалуй, в каждой семье есть такое имя, такая могила, поэтому деятельность поисковиков – поистине святое дело», – добавила Инна Кудряшова.

В основе экспозиции «Боевая слава» – уникальные артефакты времён Великой Отечественной войны: предметы быта и личные вещи солдат и офицеров Красной Армии, элементы обмундирования, оружие, документы, фотографии. Все эти экспонаты найдены участниками поискового отряда «Пересвет» в ходе местных экспедиций, а также Вахт памяти, на которые ежегодно съезжается Объединение поисковых отрядов АЭС России. На счету поисковиков – сотни найденных и перезахороненных бойцов, десятки установленных имён пропавших без вести защитников Отечества.

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«В течение года каждый поисковый отряд работает на своей территории. Почти все атомные станции России расположены там, где более 70 лет назад шли ожесточённые бои. Мы организуем местные экспедиции, обновляем экспозицию музея, работаем с молодёжью, убираем воинские захоронения, которые зачастую находятся в запущенном состоянии. А раз в год в составе Объединения поисковых отрядов АЭС России отправляемся на Вахту памяти», - рассказал командир поискового отряда «Пересвет» Евгений Когтев.

Цель поисковых отрядов – поиск неизвестных воинских захоронений времён Великой Отечественной войны, исследовательские и эксгумационные работы, установление имен погибших, пропавших без вести, и розыск их родственников.

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Справка:

Музей поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет» открыт в 2011 году. Является одним из трёх музеев, расположенных в учебно-информационном центре Нововоронежской АЭС по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д. 14. Экскурсии в музеи Нововоронежской АЭС бесплатны и доступны для всех желающих.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года.

Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пусковые работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС