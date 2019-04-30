В Воронеже встретили легендарный «Поезд Победы»

«Поезд Победы» делал остановки на вокзалах ЮВЖД. Он начал свое путешествие со станции Прохоровка в Белгородской области и завершил поездку в Воронеже. За неделю ретро-паровоз побывал в Белгороде, Лисках, Поворино, Ртищево, Тамбове, Грязях, Мичуринске, Ельце и Липецке. Во время каждой остановки была организована театрализованная реконструкция событий мая 1945 года.

ВЕСТНИК ПРАЗДНИКА

По поручению главы региона Александра Гусева в патриотической акции «Поезд Победы» принял участие заместитель губернатора Сергей Трухачев, который вместе с железнодорожниками, ветеранами и сотнями жителей Воронежа встретил легендарный ретро-состав во главе с паровозом середины XX века.

Народ, плотно заполнивший перрон, цветами и флагами приветствовал победителей - так люди отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны.

На перроне вокзала «Воронеж-1» были показаны литературно-драматическая композиция «Победный май» и концертная программа «Синенький скромный платочек». Артисты в солдатской форме кружились в вальсе под всеобщие аплодисменты.

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- «Поезд Победы» - первый осязаемый вестник предстоящего грандиозного праздника, который мы будем отмечать 9 Мая. Сегодняшнее событие отправляет в те далекие дни, когда в таких же вагонах фронтовики возвращались домой. Это дает возможность лучше понять великий подвиг нашего народа и значение нашей Победы для всего мира. В годы Великой Отечественной войны железнодорожное сообщение имело стратегическое значение для поддержания боеспособности Красной Армии. Поезда обеспечивали бесперебойную доставку войск, техники, продовольствия. Символично, что маршрут «Поезда Победы» проходит по местам важных сражений. Воронежские путейцы в тяжелейших условиях проявляли мужество и профессионализм. Поздравляю вас с приближающимся праздником Великой Победы, - сказал Сергей Трухачев.

АКЦИЯ СТАНЕТ ЕЖЕГОДНОЙ

Замгубернатора вместе с участниками акции осмотрел состав ретро-поезда и экспозицию вагона-музея. В одной из теплушек разместили различные вещи и оружие времен Великой Отечественной: противотанковое ружье, гранаты, шинели, аптечки и пулемет Дегтярева.

Воронежцы могли пройти по вагонам, в которых когда-то ездили солдаты Красной Армии, и прочувствовать атмосферу тех лет. Можно было подняться на платформы с военной техникой и сфотографироваться с легендарным танком Т-34 или с «сорокапяткой». Большой интерес как у детей, так и у взрослых вызвал сам паровоз.

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- Легендарная «Эмка» была собрана в 1928 году. Дефицитнейший паровоз, раритетный. У нас он полностью в рабочем состоянии. Конечно, он сложнее в эксплуатации и обслуживании, чем его более современные «коллеги». Но есть свои преимущества: в опытных руках «Эмка» слушается каждого движения, - с упоением рассказывает машинист поезда Василий Рясков. Он сам учился у фронтовиков, когда вернулся из армии. Дедушка Василия Васильевича пропал без вести во время боев под Прохоровкой, поэтому для него особая честь управлять таким составом.

Василий Рясков признается, что его покоряет даже не масштабность акции, а то, с какой душевностью отнеслись к ней люди. Во время одной из остановок к паровозу подошел дедушка лет 80, он обнимал поезд, гладил его и чуть ли не со слезами на глазах говорил: «Родная «Эмка», такая же, как была».

ЮВЖД планирует сделать акцию «Поезд Победы» ежегодной в Воронежской области. В 2020-м мы будем праздновать 75-летие Победы. К этому дню планируется расширить экспозицию. Так что всех местных жителей и гостей города вновь ждут на перроне вокзала «Воронеж-1» через год.