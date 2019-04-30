В Воронеже независимое исследование подтвердило высокую стабильность мобильного интернета

Тестирование сети проводилось информационно-аналитическим агентством TelecomDaily (г. Санкт-Петербург) в апреле 2019 года в рамках ежегодного спецпроекта «Качество связи».

Измерения производились на сетях 3G и 4G, в том числе в период повышенной загрузки сети, на специальном оборудовании с применением смартфонов в составе измерительного комплекса TEMS Investigation. Тесты были сделаны в движении, на специально оборудованном автомобиле. Общая протяженность маршрута, который пролегал через деловой центр, жилые районы и промышленную застройку, составила более 120 км.

Как показали измерения, средняя скорость в сети 3G Билайн в Воронеже составила 8,4 Мбит/с при максимальной 30,5 Мбит/с, что недалеко от теоретического предела технологии DC-HSPA (42,2 Мбит/с). Такая скорость позволяет абонентам вполне комфортно пользоваться многими мобильными сервисами.

В 4G сети средняя скорость составила 10,1 Мбит/с, а максимальная - 66,4 Мбит/с. Особое внимание в исследовании было уделено оценке скорости загрузки страниц или потери информации.

По оценке TelecomDaily, в сравнении с 2018 годом средняя скорость в сети 4G и 3G Билайн в Воронеже заметно выросла, «что позволяет обеспечивать все потребности абонента, как по просмотру контента, в том числе видео, так и «закачке» фото и видео контента социальные сети и другие приложения».

Ранее агентство сообщало о том, что по опросам абонентов стабильность передачи данных для них важнее пиковых скоростей: более 70% пользователей назвали наиболее важным параметром стабильность услуги, 30% на первое место поставили скоростные характеристики.

Высокие показатели стабильности сети Билайн стали возможными благодаря тому, что в 2018 году на территории Воронежа и области оператор провел масштабную модернизацию сети 4G. Были модернизированы существующие и построены новые базовые станции, их общее число выросло на 70 %. В настоящее время скорость мобильного интернета позволяет без проблем смотреть прямые трансляции, загружать онлайн игры и делиться видео в соцсетях.