Из Воронежа вылетел первый самолёт в турецкий Даламан

Лайнер авиакомпании Red Wings 28 апреля вылетел из международного аэропорта Воронеж в Даламан. Первые 219 пассажиров отправились в крупный туристический центр Турции, объединяющий такие популярные курорты, как Мармарис, Дальян и Фетхие. Открытие этой полетной программы вызвало настоящий аншлаг среди любителей путешествий: билеты на первые рейсы выкуплены практически полностью.

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Почему Даламан?

Уникальным шансом отдохнуть на границе Средиземного и Эгейского морей воспользовались не только воронежцы, но и жители других близлежащих регионов. Туристы из Курской, Белгородской, Липецкой, Орловской и Саратовской областей воспользовались трансфером до воронежского аэропорта, чтобы побывать на курорте, который каждый год выбирают несколько миллионов путешественников со всего мира.

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Например, Александра Иванова, пассажирка из Старого Оскола, вместе с подругами первый раз отправляется в Турцию. Почему же девушки выбрали именно Даламан? По словам Александры, ее покорило отсутствие лишних хлопот в дороге - не нужно планировать, как добраться от дома в аэропорт. Перелёт занимает чуть больше двух часов. Не успел оглянуться, и ты уже на роскошном турецком пляже.

- Почему выбрал Даламан? – задается вопросом еще один из пассажиров Владимир. – В Анталье я уже был. А это что-то новое. Посмотрел в интернете: там есть и исторические места, и вечером куда сходить. Так что думаю, отпуск пройдет отлично.

Есть, конечно, и еще одна важная причина для выбора именно этого направления – стоимость туров. Например, семидневный отдых на одного человека - от 20 тысяч рублей, что на 5-8 тысяч дешевле, чем с перелетом из Москвы. Правда, авиабилет можно приобрести только в составе турпакета.

Как разнообразить свой отдых?

Большинство отелей того же курорта Мармарис расположено по берегу бухты, которая со всех сторон окружена горами. Туристам открываться вид на греческий остров Родос. Развалины города Кавн, ликийские скальные погребения на скалах, озеро Кейджегиз, Черепаший берег Изтузу – эти и многие другие достопримечательности можно посетить в районе Дальяна.

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Хотите активного отдыха? В Фетхие можно попробовать дайвинг, рафтинг-туры и другие экстремальные развлечения. Вечером же молодые туристы, которые не желают сидеть в отеле, могут окунуться в неповторимую атмосферу, царящую на улице баров в Мармарисе - это популярная прогулочная зона с огромным количеством ресторанов.

Плюс для гастрономических ценителей – местная кухня, в которой переплетаются турецкая и греческая культуры. Поверьте, таких блюд вы еще не пробовали!

Где купить тур?

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Впервые из Воронежа туры в Даламан формирует федеральный туроператор «Интурист», который стал партнером Воронежского аэропорта два года назад. Подобные туры с прямым перелётом доступны лишь из 6 регионов России.

Кстати, новый рейс в Даламан от регистрации до вылета сопровождает молодая, но перспективная компания «Воронеж Хендлинг». Ее представители оперативно решат любые спорные вопросы, например, с багажом или документами. Так что пассажиру не нужно ни о чем беспокоиться.

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- В дальнейшем Airbus-321 под брендом «Красных крыльев» будет курсировать из Воронежа в Даламан и обратно по средам и воскресеньям, - рассказала Екатерина Ворон, старший представитель авиакомпаний «Воронеж Хендлинг». - Наша компания -единственный независимый оператор по обслуживанию регулярных и чартерных рейсов, а также бизнес-авиации в международном аэропорту Воронеж. Мы главное связующее звено между авиаперевозчиком и аэропортом, и наша задача – сделать так, чтобы было максимально удобно и летному составу, и пассажирам.

Планировалось, что полетная программа из Воронежа в Даламан завершится в сентябре, но с учётом востребованности направления, уже сейчас принято решение продлить её до конца октября. А купальный сезон уже на старте, погода на турецком побережье солнечная, дневная температура достигает +25 градусов. Так что туристам лучше поспешить – пока еще есть билеты!

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